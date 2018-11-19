Endonezya ve Çin arasında 28 milyar dolarlık anlaşma!

Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Endonezya ile ticaret, yatırım ve finansal pazar istikrarının sürdürülmesi noktasında kolaylık sağlanması amacıyla, 28,8 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı.

Üç yıl geçerli olacak anlaşmanın süresi, iki tarafın isteği olması durumunda uzatılabilecek.