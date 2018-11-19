Endonezya ve Çin arasında 28 milyar dolarlık anlaşma!
Endonezya ve Çin arasında 200 milyar yuan (yaklaşık 28,8 milyar dolar) tutarında swap anlaşması imzalandığı duyuruldu.19 Kasım 2018 Pazartesi 11:30
Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Endonezya ile ticaret, yatırım ve finansal pazar istikrarının sürdürülmesi noktasında kolaylık sağlanması amacıyla, 28,8 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı.
Üç yıl geçerli olacak anlaşmanın süresi, iki tarafın isteği olması durumunda uzatılabilecek.
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