Endonezya sallandı! 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Bitung kentinin 139 km doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.24 Mart 2019 Pazar 12:09
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada Endonezya'nın Bitung kentinin 139 km doğusunda yerel saatle 12:37'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 60 km altında oluştuğu aktarıldı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
YORUM YAZ