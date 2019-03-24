Endonezya sallandı! 6.1 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın Bitung kentinin 139 km doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada Endonezya'nın Bitung kentinin 139 km doğusunda yerel saatle 12:37'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 60 km altında oluştuğu aktarıldı. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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