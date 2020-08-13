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Aktüel

Endonezya nüfusu 268,5 milyona ulaştı

Ülkenin en kalabalık eyaleti Batı Cava’da 46 milyon kişi yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:42:31 -
Endonezya nüfusu 268,5 milyona ulaştı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya’nın nüfusunun 268,5 milyonu geçtiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Hizmetleri Direktörlüğünün açıkladığı verilere göre, ülke nüfusu 30 Haziran itibarıyla ortalama yüzde 0,88 artışla 268 milyon 583 bin 16 oldu.

Geçen yıla göre nüfusun 2 milyondan fazla arttığı ülkede, kadın nüfusu yüzde 0,82 artışla 132,7 milyona, erkek nüfusu ise yüzde 0,71 artışla 135,8 milyona yükseldi.

Ülkede 34 eyalet içerisinde 46 milyondan fazla nüfusla en kalabalık eyalet Batı Cava olurken, Kuzey Kalimantan eyaleti de yaklaşık 664 bin nüfusu ile en az kişinin yaşadığı eyalet olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın aynı zamanda en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.

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