  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:06:29 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor. 

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 465 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 257 bin 388’e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 140 artarak 9 bin 977’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 660 artarak 187 bin 958’e yükseldi.

Vakalar, başkent Cakarta'da 65 bin 687’ye, Doğu Cava'da 41 bin 755’e, Bali'de 8 bin 126’ya ve Açe'de 3 bin 835’e çıktı.

- Malezya'da vaka artışları 3 haneli rakamlarda

Malezya'da ise Kovid-19 vakaları son 24 saatte 147 artarak toplam 10 bin 505'e, aktif vakalar ise 770'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da toplam vefat sayısı 133'e çıktı.

Bugün 39 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 602 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların 134'ünün Sabah eyaletinde, 5 vakanın Kedah, 2 vakanın Selangor, 1 vakanın Kelantan eyaleti ve 5 vakanın da başkent Kuala Lumpur'da görüldüğünü açıkladı.

- Tokyo'da son 3 ayın en düşük vakası

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 216 artarak 80 bin 828’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 453 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 165 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 3 aydır en düşük vaka oranının gerçekleştiği başkent Tokyo metropolünde, 59 yeni vaka saptandı ve toplam vaka sayısı 24 bin 453’e ulaştı.

Son bir günde 6 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 nedeniyle Japonya’da ölenlerin sayısı 1538’e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı
Gündem

Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı