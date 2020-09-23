Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 465 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Ülke genelinde toplam vaka sayısı 257 bin 388’e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 140 artarak 9 bin 977’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 660 artarak 187 bin 958’e yükseldi.



Vakalar, başkent Cakarta'da 65 bin 687’ye, Doğu Cava'da 41 bin 755’e, Bali'de 8 bin 126’ya ve Açe'de 3 bin 835’e çıktı.

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Malezya'da ise Kovid-19 vakaları son 24 saatte 147 artarak toplam 10 bin 505'e, aktif vakalar ise 770'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da toplam vefat sayısı 133'e çıktı.

Bugün 39 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 602 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların 134'ünün Sabah eyaletinde, 5 vakanın Kedah, 2 vakanın Selangor, 1 vakanın Kelantan eyaleti ve 5 vakanın da başkent Kuala Lumpur'da görüldüğünü açıkladı.

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Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 216 artarak 80 bin 828’e çıktı.



Son 24 saatte 4 bin 453 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 165 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



Son 3 aydır en düşük vaka oranının gerçekleştiği başkent Tokyo metropolünde, 59 yeni vaka saptandı ve toplam vaka sayısı 24 bin 453’e ulaştı.



Son bir günde 6 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 nedeniyle Japonya’da ölenlerin sayısı 1538’e yükseldi.