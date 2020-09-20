Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.



Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 989 artarak 244 bin 676’ya yükseldi.



Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 105 artışla 9 bin 553’e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 977 artışla 177 bin 327’ye ulaştı.



Öte yandan ülke genelinde güvenlik güçlerinin Kovid-19'la mücadele tedbirlerine uyum konusunda denetimleri sıkılaştırıldı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 52 artarak 10 bin 219’a, aktif vakalar ise 734’e yükseldi.

Bugün 40 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 9 bin 355’e çıktı.



Kovid-19’dan toplam 130 kişi yaşamını yitirdi, son 24 saatte ise virüsten ölen olmadı.



Öte yandan Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, dünden bu yana Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için 522 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



- Japonya’da vaka sayısı 80 bine yaklaştı



Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 472 artarak 79 bin 964’e çıktı.



Son bir günde 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1520’ye yükseldi.