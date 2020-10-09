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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:51:29 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 94 artarak 324 bin 658’e yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artışla 11 bin 677’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 607 artışla 247 bin 667’ye çıktı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 84 bin 315’e, Doğu Cava’da 46 bin 405’e, Bali’de 9 bin 897’ye ve Açe’de 5 bin 546’ya ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 354 artarak toplam 14 bin 722'ye, aktif vakalar ise 3 bin 863'e yükseldi.

Bugün 188 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplamda 10 bin 707'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 152'ye çıktı.

- Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 603 artarak 89 bin 86’ya çıktı.

Son bir günde 23 bin 54 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 141 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da, virüse bağlı can kaybı sayısı 1638’e yükseldi.

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