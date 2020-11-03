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Aktüel Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo TBMM'de
Aktüel

Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü - Şentop, konuk Meclis Başkanı ve beraberindeki heyete, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombaladığı TBMM'nin bölümlerini gezdirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:35:01 -
Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo TBMM'de

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Soesatyo ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Şentop ve Soesatyo, daha sonra Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye, Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar da katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, konuk Meclis Başkanı Soesatyo ve heyetini Meclis'te misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl, TBMM'nin açılışının 100'üncü, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun ise 70'inci yılı olduğuna işaret eden Şentop, 2020'nin hem ikili ilişkiler hem de iki ülkenin tarihi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Endonezya'nın, Türkiye için dost ve kardeş ülke olduğunu belirten Şentop, "Bunu her olay karşısında tekrar görüyoruz. En son İzmir'de yaşanan deprem sonrasında Türkiye'yi ilk arayan, acımızı ilk paylaşan ülke Endonezya'ydı. Bu bakımdan da teşekkür ediyorum." dedi.

Şentop, Endonezya'yı bölgesel ve küresel refahın, istikrarın ve barışın gelişmesine önemli katkılar yapabilecek bir ortak olarak gördüklerini ifade ederek, ziyaretin Türkiye-Endonezya arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımaya vesile olacağına inandığını söyledi.

Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo da "Kardeşim Mustafa Şentop başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum." diyerek başladığı konuşmasında, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Soesatyo, "Sizlere geçmiş olsun diyerek taziye dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası toparlanma sürecinin sorunsuz ilerlemesi ve depremden etkilenen insanların hızla iyileşmesi için dua ediyoruz. 2004'te Açe bölgesinde yaşanan deprem ve tsunamide bize ilk el uzatan ülke Türkiye'dir. Yapabileceğimiz ne varsa lütfen söyleyin. Biz de yardımcı olmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Şentop, heyetler arası görüşmenin ardından Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo ve beraberindeki heyete, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Şentop, daha sonra Meclis'te konuk Meclis Başkanı ve beraberindeki heyet onuruna yemek verdi.



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