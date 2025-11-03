Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi

Endonezya, Airbus Defence and Space şirketinden sipariş ettiği iki adet A400M Atlas nakliye uçağının ilkini teslim aldı. Ülkenin hava gücünü yeniden şekillendirecek teslimat, İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerinde gerçekleştirilen resmi törenin ardından Jakarta’daki Halim Hava Kuvvetleri Üssü’nde kutlandı.

Airbus tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın A400M’nin onuncu operatörü olduğu vurgulanarak, bu teslimatın uçağın çok yönlü operasyon kabiliyetine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğu belirtildi. Airbus Savunma ve Uzay Uluslararası Operasyonlar Başkanı Karl-Heinz Grossman, “Endonezya’nın coğrafi zorlukları A400M için mükemmel bir test alanı olacak. Bu güçlü platformun ulusal ve bölgesel görevlerde fark yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Endonezya’nın ikinci A400M uçağını 2026’da teslim alması planlanıyor. Tedarik anlaşması kapsamında Airbus, uçuş ekibi ve bakım personeli için kapsamlı eğitim ve uzun vadeli lojistik destek sağlayacak.

Uçakların en dikkat çeken özelliği ise modüler yangın söndürme kiti. Roll-on/roll-off sistemiyle dakikalar içinde takılabilen bu kit, A400M’yi tek seferde 20 bin litre su veya yangın geciktirici madde atabilen bir “hava devi”nedönüştürüyor. Bu yenilik, Endonezya’nın sık sık karşılaştığı orman yangınlarıyla mücadelesinde kritik bir rol oynayacak.

Endonezya’nın A400M tedarik süreci, 2021 yılında Savunma Bakanlığı ile Airbus arasında imzalanan anlaşmayla resmileşmişti. Daha önce Indo Defence 2016 fuarında imzalanan Niyet Mektubu ile temelleri atılan bu iş birliği, ülkenin havadan yakıt ikmali, ağır kargo taşımacılığı ve afet desteği gibi alanlarda bölgesel gücünü pekiştirmesini hedefliyor.