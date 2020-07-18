Endonezya Donanması’na ait dev savaş gemisi battı

Endonezya Donanması’nın Frosch İ sınıfı amfibi çıkarma gemisi gövdesinde oluşan çatlak sonrası battı.

98 metre uzunluğunda olan gemi, 14 Temmuz günü yerel saate göre 8.38 civarında, Java Denizi’ndeki Kangean Adaları’nın yaklaşık 55 mil kuzeydoğusunda tehlike sinyali göndermeye başladı. Gemi ilk tehlike çağrısından yaklaşık 45 dakika sonra sulara karıştı.

Gemide 55 kişilik mürettebat bulunuyordu

1.900 ton ağırlığa sahip gemide 55 kişilik mürettebat bulunuyordu. 54 personel, KM Tanto Sejahtera konteyner gemisi tarafından kurtarılırken, kalan bir mürettebat üyesi, yolcu ve kargo gemisi olan KM Dobonsolo tarafından sudan kurtarıldı. Tüm mürettebat üyeleri daha sonra talihsiz geminin ilk yardım çağrısına yanıt olarak bölgeye gönderilen Martadinata (SIGMA 10514) sınıfı fırkateyn KRI Raden Eddy Martadinata’ya transfer edildi.

Teluk Jakarta, 12 Temmuz 2020’de Surabaya’dan ayrılmıştı ve olay meydana geldiğinde Endonezya’nın doğusundaki deniz üslerine rutin bir lojistik tedarik görevindeydi. Gemi şu anda yüzeyin yaklaşık 90 m altındaki deniz tabanına batmış halde bulunuyor.

Endonezya, daha önce Damen’den Martadinata sınıfı olarak hizmet veren 2 adet SIGMA 10514 sınıfı gemi satın almıştı.