Endonezya, AstraZeneca’dan 100 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

CAKARTA (AA) - Endonezya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının alımı için anlaştı.

Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, yaptığı açıklamada, ülkede salgınla mücadele kapsamında AstraZeneca ile 100 milyon doz Kovid-19 aşısının satın alımı konusunda anlaştıklarını belirtti.

Hartarto, anlaşma çerçevesinde AstraZeneca ve Oxford Üniversitesinin ortak geliştirdiği aşı adayı için ay sonuna kadar yüzde 50 peşinat olarak yaklaşık 250 milyon dolar ödeme yapılacağını ifade etti.

Daha önce Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech ile yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı alımı için iş birliği yapan Endonezya’nın, aşı çalışmaları süren diğer Çinli ilaç şirketi Sinopharm’dan aşı temini konusunda da görüşmeleri devam ediyor.

Bu arada Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Aralık ya da ocak başında toplu aşılamanın başlamasını ümit eden hükümet, 2021 sonuna kadar da ülkede 180 milyona yakın kişinin aşılanmasını amaçlıyor.