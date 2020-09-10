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Dünya Endonezya: Arakanlılar artık ülkelerine geri dönmeli
Dünya

Endonezya: Arakanlılar artık ülkelerine geri dönmeli

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Arakan meselesinde karşılaşılan insani sorunların çözümü için sığınmacıların geri dönmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:23:00 -
Endonezya: Arakanlılar artık ülkelerine geri dönmeli

Dışişleri Bakanı Marsudi, dün başlayan ve çevrim içi düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 53. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Arakan sorununu ön plana çıkardı. Marsudi, toplantıya ilişkin Endonezya’nın mevcut durumda uluslararası ve bölgesel konular arasında önceliğinin Arakan meselesi olduğunu ifade etti. Denizlerde sık sık tehlikeli yolculuk yapan Arakanlı Müslümanların sorununda temel çözümünde sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu savunan Marsudi, aksi takdirde sürekli yaşanacak ve sonu gelmeyecek bir krize dönüşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Marsudi ayrıca 24 Haziran ve 7 Eylül olmak üzere Endonezya’ya ulaşan yaklaşık 400 Arakanlı Müslümanı geçici olarak kabul ettiklerini söyledi. Öte yandan; Güneydoğu Asya’nın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü yapısı ASEAN’da Arakan krizi sıkça gündemde yer alsa da şimdiye kadar somut bir çözümün bulunamaması dikkati çekiyor.

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Yorumlar

kibarcik

rabbım bu kardeşlerimize tez gunlerde yüzlerini güldürecek sıkıntılarından kurtulacak günler nasıp etsın amın inşallahu rahman
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