THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Endişeler gereksiz

Yeni doğum yapmış bir anne için en mutlu ve heyecanlı olması gereken anları, bebeğine doğru bir şekilde bakabileceğine ilişkin endişelerle, kaygılı bir sürece dönüşebiliyor. Oysa annenin üzülmesini gerektirecek hiçbirşey yok.

02 Ekim 2018 Salı 18:48
Endişeler gereksiz


Kafatasındaki şekil bozukluklarını önemsemeyin!

Kafatası kemikleri gelişmeyen bebeklerin başında doğum kanalına girdiğinde sıkışmaya ve vakumla çekilmeye bağlı şekil bozuklukları olabilir. Yai bunu dert mi edineceksiniz. Hayır. Beynin büyümesiyle birlikte, zamanla kafatasındaki şekil bozukluklarının kaybolacaktır.

Bebeğin doğumundan 10 günlük olana kadar geçen sürede, cildinde oluşan döküntülerin çoğu fizyolojiktir. Bazı bebeklerde morluk veya akne benzeri oluşumlar görülebilir. Bu sorunların çoğu, tedavi gerektirmez. Kalkıp bebeklerin cildine yapılan en yanlış uygulama, teri kokmasın diye cildin tuzlanmasıdır. Bebeğin cildi hassas olduğundan, tuz vücutta emilmekte ve bu durum ölüme kadar gidebilen sonuçlar doğurabilmektedir.

Bebeğim doydu mu endişesi de gereksiz. Düzenli kilo artışı bebeğinizin doyduğunu gösterir.

2-3 saat uyuyan ve düzenli kaka yapan çocuk doymuş demektir.

Emzirme sırasında bebeğin hal ve hareketleri de doyduğuna dair zaten ipuçları verir.

Bebeğim kusuyor diye de endişe etmeyin. Bebekler dümdüz yatırdıklarında sütün fazlasını gaz ile birlikte çıkartabilir ya da fazla miktarlarda kusabilir. Bebek düzenli kilo aldığı sürece bu sorun olmaz. Kusmaması için bebek 30-40 derece eğimle yatırılabilir.

Bu süreçte sabır çok önemlidir. Gaz sorununu gideren ilaçlar, bebekler için önerilmez. Bebek emerken devamlı meme değiştirmek de sakıncalıdır. Bir meme boşaltılmadan diğer memeye geçilmemelidir. Aksi takdirde bebek doymadığı halde doyduğunu sanabilir. Ayrıca fön makinesi sesi de bebeğin gaz çıkarmasına yardımcı olabilir..

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:48
  1. anne
  2. yeni doğan
  3. emzirme
  4. kafatası şekil bozukluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çınar ağacının yaprağı çok faydalı
    1. Çınar ağacının yaprağı çok faydalı
    2. Düğün merasimlerimiz ne kadar İslami?
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. İsrail'den Suriye hamlesi!..
    5. Zehirlenmelere dikkat!
    6. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    7. Mevlüt Uysal: Kültür ve sanatta da..
    8. Meme kanseri 25 milyon kadını tehdit..
    9. “Kardeş istiyor musun?” yanlış bir soru
    10. Macron istifa eden bakanla ilgili..
    11. Evlilikte eşlerin birbirine üstünlük..
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları
    14. Eşini 49 yerinden bıçaklayan cani..
    15. Tunus'tan Temimi'ye büyük onur!
    16. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yolları..
    17. Endişeler gereksiz
    18. Terör devleti İsrail'de bakanlar..
    19. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    20. İşte kanser hastasının en önemli..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek