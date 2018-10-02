Endişeler gereksiz



Kafatasındaki şekil bozukluklarını önemsemeyin!

Kafatası kemikleri gelişmeyen bebeklerin başında doğum kanalına girdiğinde sıkışmaya ve vakumla çekilmeye bağlı şekil bozuklukları olabilir. Yai bunu dert mi edineceksiniz. Hayır. Beynin büyümesiyle birlikte, zamanla kafatasındaki şekil bozukluklarının kaybolacaktır.

Bebeğin doğumundan 10 günlük olana kadar geçen sürede, cildinde oluşan döküntülerin çoğu fizyolojiktir. Bazı bebeklerde morluk veya akne benzeri oluşumlar görülebilir. Bu sorunların çoğu, tedavi gerektirmez. Kalkıp bebeklerin cildine yapılan en yanlış uygulama, teri kokmasın diye cildin tuzlanmasıdır. Bebeğin cildi hassas olduğundan, tuz vücutta emilmekte ve bu durum ölüme kadar gidebilen sonuçlar doğurabilmektedir.

Bebeğim doydu mu endişesi de gereksiz. Düzenli kilo artışı bebeğinizin doyduğunu gösterir.

2-3 saat uyuyan ve düzenli kaka yapan çocuk doymuş demektir.



Emzirme sırasında bebeğin hal ve hareketleri de doyduğuna dair zaten ipuçları verir.

Bebeğim kusuyor diye de endişe etmeyin. Bebekler dümdüz yatırdıklarında sütün fazlasını gaz ile birlikte çıkartabilir ya da fazla miktarlarda kusabilir. Bebek düzenli kilo aldığı sürece bu sorun olmaz. Kusmaması için bebek 30-40 derece eğimle yatırılabilir.

Bu süreçte sabır çok önemlidir. Gaz sorununu gideren ilaçlar, bebekler için önerilmez. Bebek emerken devamlı meme değiştirmek de sakıncalıdır. Bir meme boşaltılmadan diğer memeye geçilmemelidir. Aksi takdirde bebek doymadığı halde doyduğunu sanabilir. Ayrıca fön makinesi sesi de bebeğin gaz çıkarmasına yardımcı olabilir..