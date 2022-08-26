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Teknoloji Endişelendiren araştırma! 2100 yılına kadar...
Teknoloji

Endişelendiren araştırma! 2100 yılına kadar...

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın birçok bölgesi 2100'e kadar "aşırı sıcaklık"la mücadele etmek zorunda kalacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 22:19:00 -
Endişelendiren araştırma! 2100 yılına kadar...

Yeni bir araştırmaya göre, dünyanın birçok bölgesi 2100'e kadar "aşırı sıcaklık"la mücadele etmek zorunda kalacak.

Communications Earth and Environment'ta yayımlanan makalede Hindistan alt kıtası, Arap Yarımadası'nın büyük bölümleri ve Sahra altı Afrika dahil olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde 2100'e kadar yılın çoğu gününde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıkların yaşanacağı belirtildi.

Dünyanın dört bir yanındaki orta enlem bölgelerinin en iyi senaryoda bile her sene yoğun sıcaklık yaşayacağı bildirilen makalede, "Aşırı ısı, kronik hastalıklara yol açmanın yanı sıra düzenli olarak açık havada çalışma süresinin düşmesine neden olur. Sera gazı salınımı azaltılmazsa dünyanın yaşanılabilirliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir." denildi.

Makalede, aşırı sıcakların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına karşı en savunmasız olanların yaşlılar, yoksullar ve açık hava çalışanları olduğuna dikkat çekildi.

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