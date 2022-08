Ender Saraç: Propolis ve non nano mineral çinko içeren güneş kremlerine dikkat! Cilt bakım hataları

Güneş ışığının havadaki oksijenle reaksiyona girdiğinde 'Serbest Radikaller' oluşturduğunu aktaran Dr. Ender Saraç, bu parçacıkların ciltle temas ettiğinde ciltte en büyük hasarı gerçekleştirdiğini, cildin temel DNA'sına zarar verdiğini vurguladı. Bu durumun oksidatif strese neden olduğunu kaydeden Saraç, bu noktada propolisin doğal bir bariyer oluşturarak güneş ışınlarına karşı cildi koruduğunu söyledi.

Propolisin cilt tarafından hızlıca emilerek, güneş kaynaklı yaşlanmanın diğer bir nedeni olan serbest radikal oluşumunu da engellediğini ve oluşmuş olan radikalleri de temizlediğini belirten Saraç, “Arı sütü ise ciltte kolajen yapımını arttırır. Cildin daha dolgun ve parlak görünmesine yardımcı olur. Ham Bal’a baktığımızda ise cildin nemlenmesine katkı sağladığını görüyoruz. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarda, ham balın yara ve yanıklar üzerinde kullanıldığını da biliyoruz” dedi.Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, güneşin cilt üzerine etkileri ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalardan bahsetti. BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “2016 yılında Doğu Çin Üniversitesi’nde yürütülen in vitro (laboratuvar ortamı) koşullardaki bilimsel çalışmada, cilt hücrelerine ve kanser hücrelerine 48 saat boyunca propolisin fenolik bileşeni olan krisin verilmiştir. İnsan cilt hücrelerinin anti-photoaging aktivitesi, kolajen I sentezi ve antioksidan kapasiteleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, krisinin kolajen I sentezini artırarak oksidasyon hasarını onardığı ve anti-photoaging aktivite gösterdiği görülmüştür.

Krisinin kozmetik ürünlerinde potansiyel anti-photoaging ve cilt kanserine karşı koruyucu bir bileşen olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. 2017 yılında Meksika’da Guanajuato Üniversitesi’nde yapılan diğer bir bilimsel çalışmada, ise propolisin güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Çalışmada propolis içeren üç topikal farmasötik yani likit krem, losyon ve yarı katı jel preparat, 10 sağlıklı bireyin ciltleri üzerine santimetrekare başına 2 miligram propolis olacak şekilde uygulanmıştır. Propolisin zararlı güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, in vitro ve in vivo (organizmada) koşullarda propolisin zararlı güneş ışınlarından koruyucu etkisi doğrulanmıştır” diye konuştu.

“UZUN SÜRE GÜNEŞE MARUZ KALINMAMALI”

“Güneş kremi seçerken, doğal mineral filtreli olması çok önemlidir” diyen Dr. Saraç, şöyle devam etti: “Örneğin; propolis ve non nano mineral çinko içeren güneş kremleri ciltte bir bariyer etkisi oluşturur ve güneşten gelen zararlı UV ışınların cildin alt tabakasına yani dermis tabakasına geçişini engellerler. Dolayısıyla güneş ışını kaynaklı oluşabilecek hasarında önüne geçerler. Çünkü uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak başta erken yaşlanma, kırışıklık oluşumu gibi sonuçlara neden olabilir. Güneş yanıkları ve erken yaşlanma oldukça zorlayıcı durumlar olmakla birlikte zararlı güneş ışınları maruziyetinin en korkulan sonucu ise cilt kanseridir. Doğal mineral filtreli ve 50 SPF güneş kremi kullanmanın yanında, gün içinde 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmamalıdır. Ayrıca güneş kremi tercih ederken hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu olup olmadığına bakılmalıdır. Güneş kremi güneşe çıkmadan 30 dakika öncesinde sürülmeli ve 2 saatte bir tekrar cilde uygulanmalıdır. Bunun yanında, denizleri ve çevreyi kirletmeyen doğa dostu güneş kremleri tercih edilmelidir.”

Diğer uzman yorumları ise;

“PROPOLİSİN ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUCU ETKİSİ DOĞRULANDI”

Kuru ciltler için tavsiyeler

Işıldayan bir görünüm elde etmek ve makyajın kalıcı olmasını sağlamak her kadının hayali olsa da kuru ciltler için bunu yapabilmek zannedildiği kadar kolay değil! Uzman Doktor Ubeydullah Dalmış; kuru cilde sahip olan kadınlara bakım konusunda önemli tavsiyeler verdi.

Doktor Ubeydullah Dalmış kuru cilde sahip olanlar için şu bilgileri aktardı;

• Cildin neme olan ihtiyacını tartışmaya gerek yok! Bu noktada, her şeyden önce, iyi bir nemlendirici kullanarak cildin her zaman nemli kalmasını sağlamalısınız. Kuru bir cilde direkt olarak uygulandığı takdirde cildinizin ihtişamlı olmasını sağlayacak bir ürün yok! Ancak, makyajdan önce cildinizi nemlendirdiğiniz takdirde bilhassa fondöten için pürüzsüz bir yüzey yaratma amacınıza ulaşmış olursunuz.

• Piyasada çok sayıda cilt bakımı ve güzellik ürünü bulunsa da bu ürünler arasından seçim yaparken ürünün bilhassa kuru ciltler için özel olarak tasarlanmış olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde, kullanmış olduğunuz ürünün cildin kuru bölgelerini öne çıkarmasına şahitlik yapmak zorunda kalırsınız.

• Birçok kadın makyajının kalıcı olması adına tercihini dayanıklı ürünlerden yana yapmaktadır. Ancak, uzun süreli etki sağlayan dayanıklı ürünlerin kurutucu etkisi bulunur. Bu yüzden, bu tür ürünleri kesinlikle tercih etmemelisiniz.

• Cildinizi nemli tutmanın dikkat etmeniz gereken ilk unsur olduğunu söylemiştik. Bu noktada, ölü derileri nazikçe temizlediğiniz takdirde cildinizin hayal ettiğiniz gibi pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlamış olursunuz. Bunun yanı sıra, makyajınız da kalıcı olacaktır. Ölü derileri; haftada bir veya iki haftada bir olacak şekilde temizlemeye özen göstermelisiniz.

• Cildi tahriş eden maddeleri içeren ürünlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Özellikle sülfat ve sabun içeren ürünlerin kullanımı yanlış bir karar olacaktır.

• Kuru cildinizden şikayet ediyorsanız çok su içmenin dışında kafeinli içeceklerden ve alkolden de uzak durmalısınız.