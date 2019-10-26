Endekslerde ibre yukarı yönde TÜİK tarafından yayımlanan ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, ekonomik verilerde ibreler yukarı yönlü seyrediyor.

Ekonomik verilerde ibreler yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Hizmet sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi de artış gösterdi. Buna göre, RKGE, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 98,8 seviyesinden 100,9’a yükseldi.

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