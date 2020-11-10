Encazip.com'dan deprem önlemlerine ilişkin bilgilendirme

İSTANBUL (AA) - Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com, deprem öncesinde, anında ve sonrasında elektrik, doğal gaz ve su tesisatlarıyla ilgili yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Encazip.com'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında binalarda elektrik, doğal gaz ve su tesisatların zarar görebildiği, gerekli kontroller ve önlemlerle olası kazaların önüne geçmek gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, deprem çantasının hazırlanması, toplanma alanının belirlenmesi, bina içindeki elektrik ve doğal gaz tesisatlarının nasıl kapatılacağı ve deprem sonrasında alınacak aksiyonların kararlaştırılması gibi deprem öncesi önlemlere ek olarak şu bilgilere yer verildi:

- Su, elektrik ve gaz düğmelerinin hangi konumda açık hangi konumda kapalı olduğunu işaretleyin.

- Başta yüksek voltajlı aletler olmak üzere kullanmadığınız zamanlarda elektrikli aletlerin fişini çekin. Kombilerinizi düşme ve buna bağlı olarak gaz ve su bağlantılarını kırma olasılığı nedeniyle duvara sabitleyin.

- Benzer şekilde beyaz eşyalarınızı ve büyük elektrikli aletleri de duvarlara sabitleyin. Televizyon, bilgisayar ve diğer küçük ev aletlerinin altına kaymayı önleyici pedler yerleştirin. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirin.

- Deprem anında yaralanma ve tehlikelerden korunmak için kabloların kopma ihtimaline karşı elektrik hatlarından en az 10 metre uzakta durun.

- Direkler üstünde görünürde elektrik hattı yoksa elektrik hattının toprak altında olabileceğini unutmayın. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olun.

- Deprem sonrasında elektrikler güvenlik amacıyla kesilebilir. Güç geri geldiğinde olası bir yangının başlamasını önlemek için zarar görmüş ışıkları kapatın ve hasarlı aletleri fişten çekin.

- Hem gaz kaçağı ihtimaline karşı hem de bacanın yıkılması durumunda şöminenizi ve sobanızı kullanmayın.

- Herhangi bir gaz sızıntısı veya dökülmüş yanıcı sıvı olmadığından emin olana kadar çakmak ya da kibrit yakmayın, ışık düğmelerini açmayın.

- Etrafı kontrol etmek amacıyla el feneri kullanın. Eğer gaz sızıntısı olduğunu fark ederseniz pencereleri ve kapıları açarak alanı havalandırın.

- Gaz sızıntısından şüpheleniyorsanız hiçbir elektrikli aleti kullanmayın, ocak ya da soba yakmayın.

- Evinizde doğal gaz varsa ve gaz kokusu alıyorsanız hemen derhal gaz tedarikçinizi arayın. Bu sırada gaz vanasını kapatın, tekrar da açmayın. Yalnızca gaz teknisyeni gazı güvenli bir şekilde açabilir. Kendinizi ve çevrenizdekileri tehlikeye atmayın.

- Sarsıntı geçtikten sonra kombinizi, doğal gaz ile çalışan tüm ekipmanları, varsa elektrikli ısıtıcılarınızı ve yangına sebep olma ihtimali olan tüm cihazları kapatın.

- Depremden hemen sonra musluk suyu hala mevcutsa, suyun kesilmesi ihtimaline karşı kapları doldurun.

- Kanalizasyon kanallarında, su borularında sorun olduğunu düşünüyorsanız sifonu çekmeyin.

- Gerçekten acil bir durum yoksa 112 acil yardım servisini aramayın ve meşgul etmeyin.

- Acil durumlar için doğal gaz acil hattı 187, elektrik kesinti hattı 186 ve su şebekesiyle ilgili ihbarlar için 185 numaralarını mutlaka kaydedin.