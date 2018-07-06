'Enayilerin kralıyım' diyen Zaman yazarı tahliye oldu

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine aynı gazetenin yazarlarındanMümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

AHMET TURAN ALKAN'A TAHLİYE

11 sanığın yargılandığı davada hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.

"OLSAM OLSAM ENAYİLER KRALI OLURUM"

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Ahmet Turan Alkan, "Ben terörist değilim, darbeci hiç değilim. Olsam olsam enayiler kralı olurum" diyerek kendini savunmuştu.