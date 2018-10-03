En zararlı bal: Öfke

Öfke baldan tatlıdır. Ama o tatlı mideye en zararlı tatlı. Sadece öfke mi, stresli her durum midenin düşmanı. Aslında sinir sistemimiz ile midenin çok yakın ilişkisi var.

Sinir sisteminin nasıl çalıştığının göstergesi, sigortası midemiz! Bu hassas organımız hissî ve ruhî halimize göre hemen tepki veriyor. Mide suyu ona göre salgılanıyor. Hiç farkında bile olmuyoruz. Ve bundan yine midemiz zarar görüyor.

Onun için beslenme tarzımız kadar hissî ve ruhî durumumuzu da kontrol ederek mideyi korumak gerek. Yani kendi kendimizin doktoru olmak zorundayız.

İpin ucu kaçtığında bunun bedelini çeşitli hastalıklara yakalanarak ödeyen de yine biz oluyoruz.

Şunlara özen gösterin

Stresli ortamdan uzaklaşın.. Çünkü sıkıntı, gerginlik midenin baş düşmanı.

İşe gidip gelirken yürüyüş yapmaya ve temiz hava almaya özen gösterin.

Yemek yerken sıkıntılarınızı da sofraya getirmemeye özen gösterin.

Aculluktan sakının.

Yemekleri çok sıcak ve iyi çiğnemeden yutmak, sorunların artmasına sebep oluyor.

Ayrıca sıcak bir yemeğin üzerine dondurma yemek veya soğuk suyu devirmek de yanlış.

Beyaz şeker yerine esmer şeker, midenin sindirimi açısından çok daha faydalı. Hiç şeker yemeseniz en iyisi.. Nasıl olsa her yediğiniz sebze meyveden ihtiyacınız olan şekeri alıyorsunuz..

Mide asidini artırıcı hazır sosları da kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

Mide yanması sorununuz varsa ılık havuç suyu veya lahana suyu için..