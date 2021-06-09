En yüksek promosyon veren banka hangisi? Emekli banka promosyon ücretleri

Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor. Peki Memura promosyon kaç yılda bir verilir? Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?Vakıfbank ne kadar promosyon verecek? Banka promosyonu için ne gerekiyor?

Vakıfbank ne kadar emekli banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Vakıfbank’a taşımak isteyen emekliler Vakıfbank’ın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Vakıfbank, maaşa göre 500, 625, 750 lira emekli banka promosyonu veriyor.

Ziraat Bankası ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımak isteyen emekliler Ziraat Bankası’nın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Ziraat Bankası, maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlara Ziraat Bankası promosyon ücreti olarak;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Akbank ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Akbank’a taşımak isteyen emekliler Akbank’ın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Akbank, 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

Denizbank ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Denizbank’a taşımak isteyen emekliler Denizbank’ın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Denizbank, maaşa göre 675, 850, 1.000 lira emekli banka promosyonu veriyor.

Garanti ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Garanti’ye taşımak isteyen emekliler Garanti’nin ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Garanti BBVA Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

Halkbank ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Halkbank’a taşımak isteyen emekliler Halkbank’ın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Halkbank, maaşa göre 500, 625, 750 lira emekli banka promosyonu veriyor.

İNG Bank ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını İNG Bank’a taşımak isteyen emekliler İNG Bank’ın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. İNG Bank, maaşa göre 675, 850, 1.000 lira banka promosyonu veriyor.

İş Bankası ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını İş Bankası’na taşımak isteyen emekliler İş Bankası’nın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. İş Bankası maaşa göre 750, 875, 1.000 lira emekli banka promosyonu veriyor.

Finansbank ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını Finansbank’na taşımak isteyen emekliler Finansbank’nın ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. Finansbank maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira banka promosyonu veriyor.

TEB ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını TEB’e taşımak isteyen emekliler TEB’in ne kadar banka promosyonu verdiğini merak ediyor. TEB, maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

Banka promosyonu için ne gerekiyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.