En yetkili isim açıkladı! Birbirinden önemli 3 bomba haber Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Türkiye, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine kilitlenmiş durumda. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçimi öncesi iktidardaki Cumhur İttifakı ile muhalefet blokunu oluşturan Millet İttifakı partilerinin siyasi stratejileri sürekli genişleme üzerine kurulu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Cumhur İttifakı’nın seçimlere AK Parti, MHP, BBP’nin yanı sıra 4’üncü parti olarak Yeniden Refah Partisi ile birlikte girmek için girişimde bulunduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Konuya ilişkin YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan sessizliğini korurken, Haber7, partinin en önemli kurmaylarından Bayram Sakartepe ile görüştü.

‘CUMHUR’ İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ DOĞRULADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Av. Bayram Sakartepe, Cumhur İttifakı’na katılım için teklif aldıklarına yönelik iddiaları doğruladı. Bayram Sakartepe, genel başkan yardımcıları düzeyinde Cumhur İttifakı bileşenleri ile görüşme yapıldığını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ittifak konusunda “resmi seçim kararının beklenilmesi” politikasını sürdürdüklerini belirten YRP’li Sakartepe, Cumhur İttifakı’nın haricinde 6’lı masa partilerinden aldıkları diğer 2 çarpıcı teklifi de Haber7 aracılığıyla duyurdu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI DÜZEYİNDE İLK TEMAS

YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, “Parti olarak seçim kararı alınmadan ittifaklarla ilgili herhangi bir karar vermeyeceğimizi daha önce deklare ettik. Teşkilatlarımızın önüne de bu gündemi getirmedik. Şu anda aynı yoldan ilerliyoruz. Bu süreç içerisinde Yeniden Refah Partisi olarak biz 4 ayrı ittifak teklifi aldık. Bunlardan birisi AK Parti’den ‘Beraber yürüyelim’ anlamındaydı ve genel başkan yardımcıları düzeyinde irtibat kurdular. Onlara aynı şeyi söyledik. ‘Seçim kararı alınsın, yetkili kurullarımızın gündemine getireceğiz’ dedik.” ifadelerini kullandı.

TEKLİF KILIÇDAROĞLU’NDAN MI? HEM İTTİFAK HEM ‘YARDIMCILIK’ TEKLİFİ

Sakartepe, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen liderinin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a ittifaka katılım talebinde bulunarak “Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı” teklifi yaptığını söyledi.

YRP kurmayı Bayram Sakartepe, “İkinci olarak Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı aday adayı olmak isteyen birisi, bir tanıdığımızı devreye sokarak muhterem Genel Başkanımıza, cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti. ‘Bir ittifak çerçevesinde seçime girelim’ teklifinde bulundu. Onlara da aynı şeyi söyledik.” diye konuştu.

Üçüncü ittifak teklifini Mustafa Sarıgül’ün TDP’si, Ümit Özdağ’ın ZP’si, Muharrem İnce’nin MP’sinden aldıklarını kaydeden Sakartepe, yine 6’lı masa içerisinden gelen dikkat çeken öneriyi de Haber7 ile paylaştı.

ALTILI MASA’YI DEVİRECEK TEKLİF: HEM SP, HEM GP…

YRP Siyasi İşler Başkanı Sakartepe, Millet İttifakı’nda yer alan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nden ittifak teklifi aldıklarını; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Hüda Par ile birlikte 4’lü ittifak kurulması için öneride bulunulduğunu duyurdu.

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’ni 6’lı masanın dışına çıkaracak teklifin kulislere ayrı bir hareketlilik getireceği öngörülüyor.

Sakartepe, şunları söyledi:

“Bundan bir ay kadar önce Gelecek Partisi temsilcileri, HüdaPar ve Saadet Partisi’nin içerisinde yer aldığı bir ittifak modelini bize sundu. Tabi dört ayrı teklifi gündemimize almadık. Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki hakim hava, muhterem genel başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip seçime girmek. Ama konu yetkili kurullarımıza geldiğinde nasıl bir karar verilir, o günkü memleketimizin ihtiyaçları ne olur, önceliğimiz o olacak. Bu noktada verilmiş belirli bir kararımız yok. Sadece teklifler var. Tek başımıza seçime girecekmişiz gibi partimizi hazırladık.”

Sakartepe, seçim kararı alındığı takdirde ittifaklarla ilgili konuyu yeniden gündeme alıp ona göre karar vereceklerini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi’nin Türk siyasetinin anahtar partisi konumunda olduğunun altını çizen Sakartepe, fiilen 500 bin üyeye ulaştıklarını, 100 bin sandığın baş müşahidini atadıklarını, seçime tek başına gireceklermiş gibi çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.