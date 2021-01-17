En yatırımcı KİT’i TPAO olacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmaları için ayrılan ödeneğin de katkısıyla 2021’de en çok yatırım yapacak KİT olacak. TPAO, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6,8 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 13,4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Kuruluş, söz konusu ödenek tahsisi ile geçmiş yıllarda ilk sırada yer alan TCDD’yi geride bıraktı. Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 12,6 milyar lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 6,1 milyar lira ile üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 5,5 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı.