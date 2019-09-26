"En yakın müttefikiniz Rusya ve İran mı?" sorusuna dikkat çeken cevap! Erdoğan ters köşe yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu. Rusya ve İran ile yaptığı görüşmeler üzerine, Türkiye'nin en yakın müttefikinin kim olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, NATO hatırlatması yaparak dikkat çeken bir cevap verdi.

Ters köşe yaptı

"Geçen hafta Rus ve İranlı mevkidaşlarınızı ağırladınız. En yakın müttefikleriniz onlar mı?" yönündeki soru üzerine Erdoğan şu cevabı verdi:

"Şöyle ifade edeyim, bu süreç bu Ankara süreci değil, bu Astana sürecidir. Astana süreci içerisinde attığımız adımlarda daha önceleri ABD Büyükelçi nezdinde katıldı Astana sürecine ve bu süreçte Rusya-İran-Türkiye olarak üst düzeyde buna katıldık ve Soçi mutabakatıyla İdlib'e yönelik bir adım attık ve bunun ikincisini Ankara'da yapmıştık, üçüncüsünü Tahran'da yaptık. İkinci turda tekrar Soçi, geçen hafta Ankara'da yaptık. 6'ncısını Tahran'da yapacağız. Bu bölgenin özellikle şu anda acil sorunları olması hasebiyle önem taşıyor. Burada tabii ülkelerin en yakın ilişki halinde olduğumuz, olmadığımız bu tür bir değerlendirmeyi yapmak yanlış olur. Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz NATO'da ABD ile beraberiz. NATO içerisindeki birlikteliğimiz herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı. NATO içindeki bu stratejik ortaklığımızın diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz."