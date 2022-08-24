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Eğitim En yakın KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adres ve telefonları:
Eğitim

En yakın KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adres ve telefonları:

İstanbul KYK yurdu adresleri | KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yurt başvurusunda bulunmak isteyen adaylar İstanbul’da hangi yurtların bulunduğunu, söz konusu yurtların kampüslere olan mesafesini merak ediyor. Peki, İstanbul üniversiteye en yakın KYK yurdu nerede?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 11:24:00 -
En yakın KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adres ve telefonları:

KYK yurt başvuru işlemleri 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden 28 Ağustos Pazar gecesine kadar yapılabilecek. Öğrenciler ise İstanbul’un hangi ilçelerinde KYK yurdu bulunduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kaç KYK yurdu var?

En yakın KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adres ve telefonları:

ANADOLU HİSARI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 308-26-20

Faks: 02163082617

Adres : GÖKSU MAH. GÖKSU CAD. NO: 1/6 BEYKOZ/ MERKEZ / İSTANBUL

EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 534-86-33

Faks: 02125234281

Adres : TOPKAPI MAH.ADNAN MENDERES VATAN BULVARI. NO:127 FATİH/İSTANBUL

KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 517-94-72

Faks: 02125181888

Adres : ŞEHSUVARBEY MAH. CÖMERTLER SOK. NO:4 KUMKAPI FATİH- İST.

ÇEMBERLİTAŞ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 02125182250

Adres : BİNBİRDİREK MAH. PEYKHANE SOKAK NO:20 CEMBERLİTAŞ/FATİH

VEZNECİLER YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 526-20-10

Faks: 02125133271

Adres : KALENDERHANE MAH. 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. NO:3 ŞEHZADEBAŞI / FATİH /İSTANBUL

AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 567-23-39

Faks: 02165650298

Adres : MERDİVENKÖY MAH. ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO:33

BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 223-04-68

Faks: 02122230469

Adres : PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL

ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Telefon :

Faks: 02122225511

Adres : KAPTAN PAŞA MAHALLESİ HALİT ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:8

DARÜLACEZE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 0

Adres : Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak No :2 Şişli İSTANBUL

ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 546-23-36

Faks: 02125462330

Adres : Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul

SADABAD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 294-83-74

Faks: 0212 294 83 74

Adres : Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL

FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 541-57-23

Faks: 2125415724

Adres : BEŞYOL MH. BEŞYOL YANYOLU SOK. NO:29 KÜÇÜKÇEKMECE 2.GİRİŞ KAPISI(KULLANILAN GİRİŞ):BEŞYOL MH.KARADENİZ SK.NO:21 KÜÇÜKÇEKMECE

AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 421-33-55

Faks: 02124213354

Adres : ÜNİVERSİTE MAH. KAMP SOK NO:2

FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(212) 568-46-02

Faks: 02125684602

Adres : GENÇOSMAN MAHALLESİ ENSAR CD.NO:2 / 2

MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon :

Faks: 02163710192

Adres : ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL

VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 02164557572

Adres : ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 812-30-07

Faks: 0212 812 30 08

Adres : ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 886-71-42

Faks: 02128866398

Adres : Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT

MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 423-34-67

Faks: 02124233468

Adres : ZAFER MAHALLESİ HARAMİDERE YOLU CADDESİ NO:26 ESENYURT/İSTANBUL

ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 854-04-50

Faks: 0(212) 854 04 20

Adres: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İSTANBUL

1453 ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 02126201032

Adres : TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 68. SOKAK NO:50/2 ESENYURT/ İSTANBUL

İYİMAYA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 02163111525

Adres : OSMANGAZİ MAHALLESİ ERGUVAN SOKAK NO:8 SANCAKTEPE/İSTANBUL

MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 0

Adres: ABDURRAHMAN GAZİ MAH. RAVZA CAD. NO:4 SANCAKTEPE İSTANBUL

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