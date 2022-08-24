En yakın KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adres ve telefonları:
İstanbul KYK yurdu adresleri | KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yurt başvurusunda bulunmak isteyen adaylar İstanbul’da hangi yurtların bulunduğunu, söz konusu yurtların kampüslere olan mesafesini merak ediyor. Peki, İstanbul üniversiteye en yakın KYK yurdu nerede?
KYK yurt başvuru işlemleri 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden 28 Ağustos Pazar gecesine kadar yapılabilecek. Öğrenciler ise İstanbul’un hangi ilçelerinde KYK yurdu bulunduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kaç KYK yurdu var?
En yakın KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adres ve telefonları:
ANADOLU HİSARI YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 308-26-20
Faks: 02163082617
Adres : GÖKSU MAH. GÖKSU CAD. NO: 1/6 BEYKOZ/ MERKEZ / İSTANBUL
EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 534-86-33
Faks: 02125234281
Adres : TOPKAPI MAH.ADNAN MENDERES VATAN BULVARI. NO:127 FATİH/İSTANBUL
KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 517-94-72
Faks: 02125181888
Adres : ŞEHSUVARBEY MAH. CÖMERTLER SOK. NO:4 KUMKAPI FATİH- İST.
ÇEMBERLİTAŞ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 02125182250
Adres : BİNBİRDİREK MAH. PEYKHANE SOKAK NO:20 CEMBERLİTAŞ/FATİH
VEZNECİLER YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 526-20-10
Faks: 02125133271
Adres : KALENDERHANE MAH. 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. NO:3 ŞEHZADEBAŞI / FATİH /İSTANBUL
AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 567-23-39
Faks: 02165650298
Adres : MERDİVENKÖY MAH. ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO:33
BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 223-04-68
Faks: 02122230469
Adres : PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL
ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon :
Faks: 02122225511
Adres : KAPTAN PAŞA MAHALLESİ HALİT ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:8
DARÜLACEZE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 0
Adres : Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak No :2 Şişli İSTANBUL
ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 546-23-36
Faks: 02125462330
Adres : Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul
SADABAD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 294-83-74
Faks: 0212 294 83 74
Adres : Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL
FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 541-57-23
Faks: 2125415724
Adres : BEŞYOL MH. BEŞYOL YANYOLU SOK. NO:29 KÜÇÜKÇEKMECE 2.GİRİŞ KAPISI(KULLANILAN GİRİŞ):BEŞYOL MH.KARADENİZ SK.NO:21 KÜÇÜKÇEKMECE
AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 421-33-55
Faks: 02124213354
Adres : ÜNİVERSİTE MAH. KAMP SOK NO:2
FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(212) 568-46-02
Faks: 02125684602
Adres : GENÇOSMAN MAHALLESİ ENSAR CD.NO:2 / 2
MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon :
Faks: 02163710192
Adres : ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL
VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 02164557572
Adres : ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 812-30-07
Faks: 0212 812 30 08
Adres : ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 886-71-42
Faks: 02128866398
Adres : Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT
MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 423-34-67
Faks: 02124233468
Adres : ZAFER MAHALLESİ HARAMİDERE YOLU CADDESİ NO:26 ESENYURT/İSTANBUL
ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 854-04-50
Faks: 0(212) 854 04 20
Adres: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İSTANBUL
1453 ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 02126201032
Adres : TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 68. SOKAK NO:50/2 ESENYURT/ İSTANBUL
İYİMAYA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 02163111525
Adres : OSMANGAZİ MAHALLESİ ERGUVAN SOKAK NO:8 SANCAKTEPE/İSTANBUL
MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 0
Adres: ABDURRAHMAN GAZİ MAH. RAVZA CAD. NO:4 SANCAKTEPE İSTANBUL