En yakın arkadaşı, ördeği "Pamuk"

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 66 yaşındaki Nevzat Aydın, "Pamuk" adını verdiği ördeğini yanından hiç ayırmıyor.

Evde Pamuk'la vakit geçiren, koltukta oturan ördeğiyle çay içen Aydın, alışverişe de Pamuk'la gidiyor. Arabanın ön koltuğuna oturan Pamuk, Aydın'ın peşinden ayrılmıyor.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Aydın, 13 ay önce torunları için 2 tane ördek aldığını, biri telef olunca diğerine "Pamuk" adını vererek özenle baktığını söyledi.

Yaklaşık 13 aydır Pamuk'u yanından ayırmadığını ve aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ifade eden Aydın, "Pamuk tek başına kaldı. Benimle birlikte büyüdü. Evin gülü bu. Ben olmayınca durmaz. Benimle balığa gider, çarşıya gider. Çadırda benimle birlikte yatar. Arabada ön koltuk bunun. Radyoyu açıyorum, dinleyerek gidiyor." dedi.

- "6 tane torunum var bir de Pamuk var "

Pamuk için pazardan alışveriş de yaptığını anlatan Aydın, şunları dile getirdi:

"Pamuk için domates, salatalık, peynir, yumurta aldım, her şeyi yemez. Kimseyi rahatsız etmez. Pamuk evin bir üyesi. 6 tane torunum var bir de Pamuk var 7. Akşam olunca otururuz, çayımızı demleriz, televizyonumuzu açarız beraber izleriz. Uyku saati geldi mi yatar kimseyi rahatsız etmez. Nereye gidiyorsam oraya gidecek. Bu binada 60 kişi oturuyor herkes bunu görmeyince duramaz. Eğer dışarı yalnız çıkarsam, 'Pamuk nerede' diye sorarlar. Komşularımda da hayvan sevgisi var. Buna kimse bir şey demez, diyemez. Benim torunum nasılsa Pamuk da aynıdır. Hiç ayırt etmem. Hiç kimseye dokundurmam."

- "Dünya bir tarafa Pamuk bir tarafa"

Aydın, sokağa çıktıklarında vatandaşların aralarındaki ilişkiyi meraklı gözlerle seyrettiğini ve bazılarının fotoğraf çektiğini belirtti.

Tüm vatandaşlardan hayvanlara iyi davranmalarını isteyen Aydın, "Hayvan beslemelerini öneriyorum. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamalarını istiyorum. Ben bunsuz duramam. Dünya bir tarafa Pamuk bir tarafa." diye konuştu.



