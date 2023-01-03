En uzun ‘yaşayan’ ülkeler belli oldu! ABD'yi geçen Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen verilere göre dünya ülkelerinin yaş ortalaması çıkarıldı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen verilere göre dünya ülkelerinin yaş ortalaması çıkarıldı.
Türkiye’nin de 50 ülke arasından kendine yer bulduğu liste şöyle:
JAPONYA
Ortalama yaşam süresi: 84.3
İSVİÇRE
Ortalama yaşam süresi: 83.4
GÜNEY KORE
Ortalama yaşam süresi: 83.3
SİNGAPUR
Ortalama yaşam süresi: 83.2
İSPANYA
Ortalama yaşam süresi: 83.2
KKTC
Ortalama yaşam süresi: 83.1
AVUSTRALYA
Ortalama yaşam süresi: 83.0
İTALYA
Ortalama yaşam süresi: 83.0
NORVEÇ
Ortalama yaşam süresi: 83.0
İSRAİL
Ortalama yaşam süresi: 82.6
FRANSA
Ortalama yaşam süresi: 82.5
LÜKSEMBURG
Ortalama yaşam süresi: 82.4
İSVEÇ
Ortalama yaşam süresi: 82.4
İZLANDA
Ortalama yaşam süresi: 82.3
KANADA
Ortalama yaşam süresi: 82.2
YENİ ZELANDA
Ortalama yaşam süresi: 82.0
MALTA
Ortalama yaşam süresi: 81.9
İRLANDA
Ortalama yaşam süresi: 81.8
HOLLANDA
Ortalama yaşam süresi: 81.8
ALMANYA
Ortalama yaşam süresi: 81.7
AVUSTURYA
Ortalama yaşam süresi: 81.6
FİNLANDİYA
Ortalama yaşam süresi: 81.6
PORTEKİZ
Ortalama yaşam süresi: 81.6
BELÇİKA
Ortalama yaşam süresi: 81.4
BİRLEŞİK KRALLIK
Ortalama yaşam süresi: 81.4
DANİMARKA
Ortalama yaşam süresi: 81.3
SLOVENYA
Ortalama yaşam süresi: 81.3
YUNANİSTAN
Ortalama yaşam süresi: 81.1
KUVEYT
Ortalama yaşam süresi: 81.0
KOSTA RİKA
Ortalama yaşam süresi: 80.8
ŞİLİ
Ortalama yaşam süresi: 80.7
PERU
Ortalama yaşam süresi: 79.9
KOLOMBİYA Ortalama yaşam süresi: 79.3
PANAMA
Ortalama yaşam süresi: 79.3
ESTONYA Ortalama yaşam süresi: 78.9
HIRVATİSTAN
Ortalama yaşam süresi: 78.6
ÇİN
Ortalama yaşam süresi: 78.6
TÜRKİYE
Ortalama yaşam süresi: 78.6
ABD
Ortalama yaşam süresi: 78.5
EKVADOR
Ortalama yaşam süresi: 78.4
POLONYA
Ortalama yaşam süresi: 78.3
SLOVAKYA
Ortalama yaşam süresi: 78.2
ARNAVUTLUK
Ortalama yaşam süresi: 78
ÜRDÜN
Ortalama yaşam süresi: 77.9
KÜBA
Ortalama yaşam süresi: 77.8
TAYLAND
Ortalama yaşam süresi: 77.8
İRAN
Ortalama yaşam süresi: 77.3
KATAR
Ortalama yaşam süresi: 77.2