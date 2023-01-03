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Gündem En uzun ‘yaşayan’ ülkeler belli oldu! ABD'yi geçen Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı
Gündem

En uzun ‘yaşayan’ ülkeler belli oldu! ABD'yi geçen Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen verilere göre dünya ülkelerinin yaş ortalaması çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:48:00 -
En uzun ‘yaşayan’ ülkeler belli oldu! ABD'yi geçen Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen verilere göre dünya ülkelerinin yaş ortalaması çıkarıldı.

Türkiye’nin de 50 ülke arasından kendine yer bulduğu liste şöyle:

JAPONYA

Ortalama yaşam süresi: 84.3

İSVİÇRE

Ortalama yaşam süresi: 83.4

GÜNEY KORE

Ortalama yaşam süresi: 83.3

SİNGAPUR

Ortalama yaşam süresi: 83.2

İSPANYA

Ortalama yaşam süresi: 83.2

KKTC

Ortalama yaşam süresi: 83.1

AVUSTRALYA

Ortalama yaşam süresi: 83.0

İTALYA

Ortalama yaşam süresi: 83.0

NORVEÇ

Ortalama yaşam süresi: 83.0

İSRAİL

Ortalama yaşam süresi: 82.6

FRANSA

Ortalama yaşam süresi: 82.5

LÜKSEMBURG

Ortalama yaşam süresi: 82.4

İSVEÇ

Ortalama yaşam süresi: 82.4

İZLANDA

Ortalama yaşam süresi: 82.3

KANADA

Ortalama yaşam süresi: 82.2

YENİ ZELANDA

Ortalama yaşam süresi: 82.0

MALTA

Ortalama yaşam süresi: 81.9

İRLANDA

Ortalama yaşam süresi: 81.8

HOLLANDA

Ortalama yaşam süresi: 81.8

ALMANYA

Ortalama yaşam süresi: 81.7

AVUSTURYA

Ortalama yaşam süresi: 81.6

FİNLANDİYA

Ortalama yaşam süresi: 81.6

PORTEKİZ

Ortalama yaşam süresi: 81.6

BELÇİKA

Ortalama yaşam süresi: 81.4

BİRLEŞİK KRALLIK

Ortalama yaşam süresi: 81.4

DANİMARKA

Ortalama yaşam süresi: 81.3

SLOVENYA

Ortalama yaşam süresi: 81.3

YUNANİSTAN

Ortalama yaşam süresi: 81.1

KUVEYT

Ortalama yaşam süresi: 81.0

KOSTA RİKA

Ortalama yaşam süresi: 80.8

ŞİLİ

Ortalama yaşam süresi: 80.7

PERU

Ortalama yaşam süresi: 79.9

KOLOMBİYA Ortalama yaşam süresi: 79.3

PANAMA

Ortalama yaşam süresi: 79.3

ESTONYA Ortalama yaşam süresi: 78.9

HIRVATİSTAN

Ortalama yaşam süresi: 78.6

ÇİN

Ortalama yaşam süresi: 78.6

TÜRKİYE

Ortalama yaşam süresi: 78.6

ABD

Ortalama yaşam süresi: 78.5

EKVADOR

Ortalama yaşam süresi: 78.4

POLONYA

Ortalama yaşam süresi: 78.3

SLOVAKYA

Ortalama yaşam süresi: 78.2

ARNAVUTLUK

Ortalama yaşam süresi: 78

ÜRDÜN

Ortalama yaşam süresi: 77.9

KÜBA

Ortalama yaşam süresi: 77.8

TAYLAND

Ortalama yaşam süresi: 77.8

İRAN

Ortalama yaşam süresi: 77.3

KATAR

Ortalama yaşam süresi: 77.2

 

 

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