En ucuz kırtasiye malzemesi nereden alınır? Okul ihtiyaç listesi

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 5 Eylül Pazartesi günü ise anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası başlayacak. Aileler okul hazırlıklarına başladı. Kıyafet, çanta derken kırtasiye malzemeleri de araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi en uygun hesaplı kırtasiye malzemelerinin nereden alınacağını araştırıyor.

En ucuz kırtasiye malzemesi nereden alınır?

Kalem, defter, silgi, kuru boya gibi ihtiyaçların nerede ne kadara satıldığı merak ediliyor. Kağıt ürünlerine uygulanan zamlar kırtasiye ürünlerinde fiyat artışlarına yol açtı. Kırtasiyeler öğrencilere ve ailelere pek çok alternatif sağlıyor. Söz konusu dükkanlarda hesaplı ürünleri temin etmek mümkün oluyor. Son yıllarda zincir marketlerde de okul ihtiyaçları satılmaya başladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala pek çok markette kırtasiye reyonu açıldı.

Carrefour

A4 kareli defter 96 yaprak 39,99 TL

A4 çizgili defter 96 yaprak 39,99 TL

Karton kapak A4 60 yaprak çizgili 14,99 TL

A5 çizgili 60 yaprak el dikişli 11,99 TL

A5 kareli 60 yaprak el dikişli 11,99 TL

72 yaprak defter 29,99

Kurşun kalem 10'lu 30,99 TL

Kırmızı kalem 4'lü 15,99 TL

2'li yapıştırıcı 44,99 TL

18'yi pastel boya 39,99 TL

12'li kuru boya 59,99 TL

ŞOK market

Çıt çıt dosya 5,99 TL

12'li sulu boya 14,99 TL

3'lü tahta kalemi 19,99 TL

20'li keçeli kalem 69,99 TL

15'li mum boya79,99 TL

3'lü silgi14,99 TL

A101 Market

2'li kalem silgi set 14,95 TL

Proje çantası 32,95 TL

A4 60 yaprak dikişli kapak kareli 12,95 TL

A5 40 yaprak dikişli kapak çizgili defter 3,75 TL

A4 tel dikişli karton kapak müzik defteri 8,95 TL

A4 seperatörlü defter 47,95 TL

25x35 cm resim defteri 14,45 TL

A4 80 yaprak defter 14,50 TL

Migros

A4 kağıdı 500 yaprak 80g 94,90 TL

24'lü keçeli kalem 49,50 TL

A5 dikişli 80 yaprak defter 6,50 TL

A4 60 yaprak defter 9,90 TL

6x30 parmak boya 49,90 TL

12'li kuru boya 11,90 TL

Çizim seti 8,90 TL

12'li kırmızı kalem 34,90 TL

Makas 5,50 TL

3'lü okul etiketi3,90 TL

A4 defter 96 yaprak çizgili 15,25 TL

Okul ihtiyaç listesi

1.sınıf ihtiyaç listeleri öğretmenlere göre farklılık gösterebiliyor. Bilindiği gibi ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu sene ilk kez MEB, ücretsiz kaynak kitap dağıtımı da yapacak.

Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)

Kurşun kalem

Kırmızı kalem

Silgi

Kalemtıraş

Kuru boya seti (12’li)

Pastel boya (12’li)

Suluboya (12’li)

Resim defteri

Yapıştırıcı

Makas

Abaküs

Ataç

Çıt çıt dosya