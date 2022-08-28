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Ekonomi En ucuz kırtasiye malzemesi nereden alınır? Okul ihtiyaç listesi
Ekonomi

En ucuz kırtasiye malzemesi nereden alınır? Okul ihtiyaç listesi

Okulların açılmasına kısa bir süre kala aileler, okul alışverişlerine başladı. Peki, en uygun defter kalem nereden alınır? Güncel kırtasiye ürün fiyatları | Defterin kilosu ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 22:37:00 -
En ucuz kırtasiye malzemesi nereden alınır? Okul ihtiyaç listesi

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 5 Eylül Pazartesi günü ise anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası başlayacak. Aileler okul hazırlıklarına başladı. Kıyafet, çanta derken kırtasiye malzemeleri de araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi en uygun hesaplı kırtasiye malzemelerinin nereden alınacağını araştırıyor.

En ucuz kırtasiye malzemesi nereden alınır?

Kalem, defter, silgi, kuru boya gibi ihtiyaçların nerede ne kadara satıldığı merak ediliyor. Kağıt ürünlerine uygulanan zamlar kırtasiye ürünlerinde fiyat artışlarına yol açtı. Kırtasiyeler öğrencilere ve ailelere pek çok alternatif sağlıyor. Söz konusu dükkanlarda hesaplı ürünleri temin etmek mümkün oluyor. Son yıllarda zincir marketlerde de okul ihtiyaçları satılmaya başladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala pek çok markette kırtasiye reyonu açıldı.

Carrefour

A4 kareli defter 96 yaprak           39,99 TL

A4 çizgili defter 96 yaprak            39,99 TL

Karton kapak A4 60 yaprak çizgili              14,99 TL

A5 çizgili 60 yaprak el dikişli         11,99 TL

A5 kareli 60 yaprak el dikişli        11,99 TL

72 yaprak defter              29,99

Kurşun kalem 10'lu         30,99 TL

Kırmızı kalem 4'lü            15,99 TL

2'li yapıştırıcı      44,99 TL

18'yi pastel boya              39,99 TL

12'li kuru boya                  59,99 TL

ŞOK market

Çıt çıt dosya       5,99 TL

12'li sulu boya   14,99 TL

3'lü tahta kalemi              19,99 TL

20'li keçeli kalem             69,99 TL

15'li mum boya79,99 TL

3'lü silgi14,99 TL

A101 Market

2'li kalem silgi set             14,95 TL

Proje çantası     32,95 TL

A4 60 yaprak dikişli kapak kareli                12,95 TL

A5 40 yaprak dikişli kapak çizgili defter  3,75 TL

A4 tel dikişli karton kapak müzik defteri               8,95 TL

A4 seperatörlü defter   47,95 TL

25x35 cm resim defteri                 14,45 TL

A4 80 yaprak defter       14,50 TL

Migros

A4 kağıdı 500 yaprak 80g              94,90 TL

24'lü keçeli kalem            49,50 TL

A5 dikişli 80 yaprak defter           6,50 TL

A4 60 yaprak defter       9,90 TL

6x30 parmak boya          49,90 TL

12'li kuru boya  11,90 TL

Çizim seti            8,90 TL

12'li kırmızı kalem            34,90 TL

Makas  5,50 TL

3'lü okul etiketi3,90 TL

A4 defter 96 yaprak çizgili            15,25 TL

Okul ihtiyaç listesi

1.sınıf ihtiyaç listeleri öğretmenlere göre farklılık gösterebiliyor. Bilindiği gibi ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu sene ilk kez MEB, ücretsiz kaynak kitap dağıtımı da yapacak.

Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)

Kurşun kalem

Kırmızı kalem

Silgi

Kalemtıraş

Kuru boya seti (12’li)

Pastel boya (12’li)

Suluboya (12’li)

Resim defteri

Yapıştırıcı

Makas

Abaküs

Ataç

Çıt çıt dosya

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