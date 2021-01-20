En son aralık ayında aktif olan Etna Yanardağı yine harekete geçti. Peki Etna Yanardağı hangi ülkede?

2013’te Dünya mirası listesine giren Etna Yanardağı Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın bölgede bulunur. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya’nın en büyük yanardağlarından biridir.

Son dönemde sürekli aktif

Etna Dağı’nda her zaman patlama riski olmasına rağmen şans eseri Etna’nın lavları, oldukça yavaş ilerliyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, Son 2 bin 700 yıl içerisinde 77’den fazla insanın ölümüne sebep olmuş durumda.