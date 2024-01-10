En şifalı hatmi çiçeği: Böyle bir tane daha yok! Meğer atası oymuş! Aktarlarda kilosu 90 TL! Yol kenarında, tarlalarda

Anadolu'nun birçok yerinde yetişen hatmi çiçeği halk arasında fatmagül, gülfatma, hatim çiçeği, hire, devegülü, silindir çiçeği, horoz ibiği olarak anılıyor.

Tohumuyla kolayca çoğaltılabilen hatmi çiçeği genellikle tarlalarda, hatta her gün geçtiğiniz yolların kenarında bulunabilir. Yüzlerce farklı çeşidi ve türü olan bu bitkinin bakımı, beslemesi ve istekleri azdır.

Sulanması durumunda boyu iki metreye kadar ulaşabilir. Saplarının her yönünden farklı renkler olması ise çiçeği hem kullanışlı hem de görsel anlamda keyifli hale getiriyor. Hatmi çiçeği, park kenarlarına konulabilecek en faydalı bitkilerden biri.

Güzel görüntüsü ve masrafsız oluşu bu çiçeğin özellikle park ve bahçelerde değerlendirilmesi gereken bir peyzaj bitkisi olduğunu gösteriyor

Yaz boyu çiçekli olan bu bitki, rengarenk çiçekleriyle etrafa renk katabilir. Yetiştirmesi hem kolay hem de hızlı olacaktır. Aynı zamanda insan sağlığına da çeşitli faydaları bulunur.

Hatmi çiçeği özellikle geleneksel tıpta kullanılan bir bitkidir. Hatmi bitkisinin kökleri, yaprakları ve çiçekleri çeşitli sağlık yararlarına sahip olabilir.

Öksürüğe iyi geliyor

Hatmi çiçeği boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı iyi geldiği düşünülerek kullanılmıştır. Özellikle öksürüğü yatıştırıcı etkisi olduğuna inanılıyor. İçerisindeki maddeler boğaza karşı bir yumuşatma etkisi veriyor.

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Hatmi kökü, mide problemlerini hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Şişkinlik, gaz sorunlarını ortadan kaldırabilir. Ciltteki tahrişleri yatıştırmak ve iltihaplı cilt durumlarını hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Bu nedenle, bazı cilt kremleri ve losyonlarda bulunabilir.

Hatmi Çiçeğinin Kullanımı Nasıldır?

1 bardak kaynayan sütün içerisine 5-6 tane hatmi çiçeğini atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzen ve isterseniz bal yada pekmezle tatlandırın.

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 5-6 adet hatmi çiçeğinden atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleyen çayı süzün ve tüketin. İsterseniz tatlandırıcı bal veya pekmez kullanabilirsiniz.

Günde 1-2 bardak veya fincan tüketilmesi yeterlidir.

Hatmi çiçeği çayının faydaları nelerdir?

Hatmi çiçeği genellikle boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yaygın olarak tercih edilebilir. Bitkinin ayrıca, ülser gibi sindirim sistemi problemlerinde de faydası olduğu düşünülür.