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Ekonomi En sevilen banka seçildi
Ekonomi

En sevilen banka seçildi

Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 6 kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:51:00 -
En sevilen banka seçildi

Brand Week İstanbul 2021’degerçekleştirilen törende ödülü Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz aldı. Gündüz, şu açıklamalarda bulundu:

Samimiyeti gönülden yakaladı

“İnsanların gönüllerinde de bir bankadan daha fazlası olabilmek için çok çalışıyoruz. Bu birinciliğin 6 yıldır üst üste bankamıza verilmesi çalışmalarımızın müşterilerimiz nezdinde de gönülden karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Ziraat Bankası olarak marka vaadimizde olduğu gibi daha fazlasını yapmanın sorumluluğu içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının yanında sosyal, kültürel ve sportif mecralarda da toplumsal fayda gözeterek katkılar sunuyoruz. Tüm çalışmalarımızın öznesinde insan olması, Lovemark seçilmemizin en büyük sebebi. İnsanların kalplerine, gönüllerine hitap edebilmek hiç kuşkusuz bir samimiyet gerektirir. Biz müşterilerimizle bu samimiyeti gönülden yakaladığımızı düşünüyoruz. Her geçen gün müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Ayrıca 158 yıllık köklü ve güçlü Ziraat Bankası geleneğinden de kopmadan birçok yeniliği ve iş modelini hayata geçiriyoruz. Geldiğimiz noktada her bir çalışanımızın ayrı ayrı emeği bulunuyor. Önceliğimiz her zaman memnuniyet ve gönüllerde yer edinmek. Müşterilerimize ve ülkemize değer katan çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz. 158 yıl önce çıktığımız bu yolda bizleri bir kez daha ‘Lovemark’ yapan herkese teşekkür ediyoruz.”

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