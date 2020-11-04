En önde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu... TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinden örnek davranış

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam 8. bölümü yayınlandı. İzmir’de yaşanan deprem sonrasında kimi dizilerin geçtiğimiz hafta yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Yaşanan acı olayın ardından bazı kanallar dizi yayını yapmamayı tercih etti. Ancak Masumlar Apartmanı dizisinden bir başka örnek tavır sergilendi.

8. bölümün sonunda tüm oyuncular ve ekibin, dizinin çekildiği evde hep bir arada verdikleri mesaj ekrana geldi. En önde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu’nun olduğu tüm ekip adına üç oyuncu depremle ilgili duygu ve düşüncelerini anlatırken, ölenlere baş sağlığı ve yaralılara da acil şifa ile tüm Türkiye’ye ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler.

Seferihisar açıklarında geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında şuana kadar 114 insanımız hayatını kaybetti. 1000’in üzerinde kişi yaralanırken, yıkılan 17 bina ile birlikte ağır hasar alan birçok yapı da boşaltıldı. Yaralarını sarmaya çalışan İzmir’le ilgili yaşanan tüm gelişmeleri an be an televizyon ekranlarından ve sosyal medyadan izledik.

Bu süreçte tüm Türkiye maddi yardımların dıdualarıyla da İzmir'i yanlız bırakmadı.

pek çok insan gibi ünlü isimler de sosyal medyadan bu acılara ortak oldular. Bireysel olarak yapılan bu paylaşımların yanında, Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümünün sonunda yer alan mesaj ise herkesi duygulandırdı.

İşte oyuncular ve tüm dizi ekibinin birlikte verdikleri o mesaj:

“Geçen hafta güzel İzmir’imiz korkunç bir depremle sarsıldı. Biz vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına büyük sabır, yaralılara da acil şifalar dileriz. Bununla birlikte mucizevi haberler de alıyoruz çok şükür. Elif bebek, Ayda bebek saatler sonra kurtarıldı ve bize umut oldu. Gecesini gündüzüne katıp, gece-gündüz demeden çalışan sevgili arama kurtarma ekiplerine, sağlık ekiplerine, herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Türkiye…”