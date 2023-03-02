En ölümcül bombalı saldırı! İşaret etti: İngiltere istihbaratından itiraf gibi dikkat çeken açıklama

İngiltere’nin Manchester kentinde 2017’de Ariana Grande konserine düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı. En küçüğü 8 yaşında olmak üzere toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin yaralandığı saldırının, İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5 tarafından engellenme şansının olduğu aktarıldı. Soruşturmanın başındaki John Saunders yaptığı açıklamada, MI5’in saldırıyı durdurma konusunda önemli bir fırsatı kaçırdığını belirterek, terörle mücadele polisiyle yapılan istihbarat paylaşımındaki aksaklıkları eleştirdi. İngiltere’de 2005’ten bu yana en ölümcül bombalı saldırı olayıyla ilgili üçüncü ve son raporunda Saunders, "Saldırıyı engelleyebilecek önemli bir harekete geçme fırsatı kaçırıldı. Saldırının önlenip önlenemeyeceğine dair ihtimallere veya kanıtlara dayanan herhangi bir başka bilgi hakkında sonuca varmak mümkün değil. Ancak saldırıyı önleyecek eylemlerin hayata geçirilmesi için istihbaratın elde edilebileceğine dair gerçekçi bir ihtimal var" ifadelerini kullandı. Raporda, saldırıdan önce önemi tam olarak anlaşılmayan iki istihbarat bilgisi olduğu belirtildi.

Saunders'ın raporu, İngiliz parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin 2018 tarihli raporundaki MI5’in saldırıyı önlemek için potansiyel fırsatları kaçırdığı ve önceki saldırılardan ders almadığı sonucuna vardığı bulguları ile örtüşüyor.

“BU BİZİM İÇİN YIKICI BİR SONUÇ”

Sevdiklerini kaybeden 11 ailenin avukatı ise, raporda vurgulanan başarısızlıkların kabul edilemez olduğunu söyledi. Avukat Richard Scorer, "Bu başarısızlıkların bir sonucu olarak en azından bu saldırıyı önleme konusunda gerçek bir ihtimal olduğu kaybedildi. Bu bizim için yıkıcı bir sonuç" dedi.

Saunders'ın önceki raporlarında olay yerindeki güvenlikte ciddi eksiklikler ve hatalar olduğu sonucuna varılmış, acil servislerin müdahalesinde kusurlar tespit edilmiş ve hayatını kaybedenlerden en az birinin hayatta olacağı ifade edilmişti. cnnturk'e göre: Saldırıyı düzenleyen 22 yaşındaki Salman Abedi’nin kardeşi Hashem Abedi, Salman Abedi’ye yardım ve yataklıktan 2020'de 55 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Salman Abedi’nin diğer kardeşi ise saldırının ardından İngiltere’den kaçmıştı. Abedi kardeşlerin Muammer Kaddafi döneminde Libya’dan İngiltere'ye göç ettikleri biliniyor.



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