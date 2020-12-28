En mantıklı ve zeki sözler; sosyal medyada paylaşılabilecek güzel sözler

En mantıklı ve zeki sözler kategorisinde bulunan ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, not defterinize yazabileceğiniz en güzel sözler:

“Mantık ne kadar sarsılmaz olsa da, yaşamak isteyen bir insanın önünde duramazdı.”

“Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır.”

“Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan iyidir.”

“Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.”

“Şikâyet ettiğiniz yaşam, belki de başkasının hayalidir.”

“İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.”

“Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.”

“Sabret, yarınlar, dünleri unutturacak.”

“Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.”

“Bana bir mutluluk söyleyin ki, acı karşılığında elde edilmiş olmasın.”

“Ne kadar mutlu olmaya karar vermişseniz o kadar mutlu olursunuz.”

“KargaIar ötmeye başIayınca büIbüIIеr susar.”

“SаkIаdığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.”

“Tilki kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?”

“Uçmak istediğini kimseye söyleme yoksa düşürmeye çalışırlar.”

“Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bir peşin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zor.”

“Cеvizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.”

“Yalan öyle nüfuz etmiş ki insanların diline; doğruyu söylemek gerekirse diye bir cümle kalıbı var.”

“Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak.”