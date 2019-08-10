'En kutsal yolculuğun zirve günü'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kutsal topraklarda bulunan her bir hacı adayının kendileri için birer emanet olduğunu ifade ederek, “Görevlilerimizle birlikte 85 bini aşkın burada hacımız var, onlara hizmet etmek bir ibadettir. Hacı adaylarımızın hac farizasını yerine getirmelerini sağlamak ve onları sağlıklı bir şekilde yuvalarına ulaştırmak bizim temel hedefimizdir” dedi. Haccın, irşad ve eğitim boyutuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Hac, hepimiz için bir eğitimdir. Hac bir irşaddır. İnsanın olgunlaşması, yaratılış özüne göre bir kıvam kazanması için hac çok önemli bir vasıtadır. Buradan alınacak dersleri unutmamak gerekir. Buradan iyi bir Müslüman olarak ayrılıp hayatımızı böyle devam ettirmek gerekir” diye konuştu.

15 EKİPLE HİZMET VERİLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığının, hacı adaylarına sağlıklı bir hizmet verebilmek ve ibadetlerini en rahat şekilde yaparak yurda dönmelerini sağlamak için 15 ayrı ekiple hizmet verdiklerini belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti: “Ulaşım, sağlık, yemek daha birçok alanda hacılarımızın ibadetlerini yaparken zorlanmamaları için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında henüz hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmeden biz Diyanet olarak kendimizi eğitime tabi tutuyoruz. Din görevlilerimiz, kafile başkanlarımız, irşad görevlilerimiz bütün görevlilerimiz aylar öncesinden gereken hazırlıklarını yapıyorlar. Hacı adaylarımız bu mübarek beldelere ulaşmak için uçağa bindikleri andan itibaren görevlilerimiz tarafından bilgilendiriliyorlar. İrşad görevi daha o andan itibaren başlıyor.”

HACI OLMA GÜNÜ

Başkan Erbaş, hacı adaylarının Arafat Vakfesinin ardından hacı olacaklarını belirterek, “Buradan kazandıklarımızı hayatlarımız boyunca unutmamalı ve iyi bir Müslüman olarak yaşamalıyız. Hacı adaylarımız vakfede bulunduğu her anı çok iyi değerlendirsinler. Arafat duaların müstecap olduğu bir yerdir. Namazla, niyazla, el açıp tevbe istiğfar etmekle, tefekkür etmekle, hayatını şöyle bir gözden geçirelim. Hesabı düşünelim. Hesap vereceğimiz anı düşünelim. Tefekkür yeridir orası. Allah Resulü Efendimizin Veda Hutbesini tefekkür edelim” ifadelerini kullandı.

“İsraf, dünyanın dengesini bozuyor”

İslam’ın bir denge dini olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi: “İslam’ın ilkeleri uygulanmadığı için dünyanın dengesi bozuldu. İslam ilkeleri dünyanın dengesini sağlayıcı etkiye sahiptir. İslam’ın ilkeleri uygulandığı zaman dünyanın dengesi düzelir. Bu dengelerden birisi de ‘infak’tır. İsraf, dünyanın dengesini nasıl bozuyorsa, infak da bu dengeyi öyle sağlayandır. ‘İsraf haramdır’ diyoruz. Neden israf haramdır? Çünkü dünyanın dengesini bozuyor. Dünyanın dengesini düzeltmek bizim elimizde, Müslümanların elinde. Allah Resulü Efendimiz, dengesi bozulmuş olan dünyayı yeniden dengeye getirmek için bu topraklarda Rabbimiz tarafından Peygamber olarak görevlendirildi. İşte Kur’an, onu yaşanan bir hayata dönüştürdü Peygamber Efendimiz. Biz hacda insanımıza bu mesajları vermeye çalışıyoruz.”

“Kurban vekaletlerini TDV’ye emanet edelim”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının birlikte düzenlediği Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunarak “Geçen yıl 17 milyon kadar kardeşimizin sofrasına kurban eti ulaştırdık. Bu sene nasip olursa ve milletimiz bize emanet etmeye devam ederse belki 20 milyon kişiye bu emaneti ulaştıracağız. Bu yıl kampanyamız hem yurt içinde, hem yurt dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık bugünden sonra 2 günümüz kaldı, ben tekrar milletimizi Türkiye Diyanet Vakfına ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na kurban vekâletlerini emanet etmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.