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Gündem ‘En kötüsünü henüz görmedik!’ öyle mi! Özgür’ün arşivine bak gerçek yüzünü gör
Gündem

‘En kötüsünü henüz görmedik!’ öyle mi! Özgür’ün arşivine bak gerçek yüzünü gör

Yeniakit Publisher
2024-09-07 10:34:00 - 2024-09-07 10:47:14
‘En kötüsünü henüz görmedik!’ öyle mi! Özgür’ün arşivine bak gerçek yüzünü gör

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kendisini, “Akademisyen,15 yıl ABD, Şimdi @sabanciu Finans Kürsü Başkanı. Uzmanlık: Finans. İlgi-Alanları: Teknoloji-Uzay-Tıp.” diye tanıtıyor ve bombayı patlatıyor:

“En kötüsünü henüz görmedik.”

Adam profesör olunca..

Sabancı Üniversitesi’nin Finans Kürsü Başkanı olunca..

Bekliyorsunuz ki, bilimsel konuşsun, bilimsel takılsın.

“En kötüsünü henüz görmedik” niçin demiş?

“Banka takipleri artıyor..”

Rakam vermemiş..

Açılan dosya sayısı mı artmış?

İcraya düşen alacak miktarı mı artmış?

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