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Kadın - Aile En kolay omlet tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

En kolay omlet tarifi nasıl yapılır?

En kolay omlet tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-03 00:38:00 - 2022-02-03 00:42:27
En kolay omlet tarifi nasıl yapılır?

En kolay omlet tarifi 

Klasik omlet tarifi için omlet malzemeleri

  • 4 adet organik yumurta
  • 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Omlet tarifi nasıl yapılır?

Derin bir kaba yumurtaları kırın. Yumurtaların rengi beyaza dönene kadar çatalla çırpın. Tuzu ve karabiberi ekleyerek, çırpmaya devam edin. Tavayı ocağa alın ve ısıtmaya başlayın. Isınan tavaya tereyağını ekleyin. Tereyağı köpük köpük olduktan sonra yumurtalı karışımı dökün. Omletin altı rengini değiştirecek kadar kızardığında omletinizi ikiye katlayın ve 2 dakikadan çok olmayacak şekilde kızartmaya devam edin. Ocaktan alın ve soğumadan servis edin. Afiyet olsun.

Omlet tarifi püf noktaları

Mükemmel bir omlet tarifi için yumurtaları sabırla uzun bir süre çırpmalısınız. Yapışmaz tabanlı bir tava kullanmaya özen gösterin.

Omlet çeşitleri

Omleti arzu ettiğiniz peynir çeşidi ya da iç malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Patatesli, mantarlı, peynirli, kaşarlı, yulaflı, sebzeli omlet çeşitleri bunlardan sadece birkaçı.

 

Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetinde mantar çorbası
Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetinde mantar çorbası

Kadın - Aile

Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetinde mantar çorbası

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