THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

En iyisi evlendirin

Gençleri terör, uyuşturucu ve çapulcu tuzağına düşüren sebeplerin başında inanç boşluğu, yalnızlık, sorumluluk alamamak, cinsel bunalım var..

20 Eylül 2018 Perşembe 20:01
En iyisi evlendirin


Bizde bazı şarkıcı konserlerinde görülen, kendini jiletleme, gecekondu yıkımında görülen kendisini yakma gibi tuhaf girişimler meğer Amerika, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde, üniversite öğrencileri arasında da varmış.. Ve araştırma konusu olmuş. Araştırma, üniversite öğrencilerinin %17'sinin kendini jiletleme, yakma, oyma ya da diğer yollarla kendine zarar verme gibi davranışlar sergilediklerini ortaya çıkardı. Kendi kendine zarar verme davranışı üzerine yapılan araştırmayı Cornell ve Princeton üniversiteleri ortaklaşa yürüttü. Olay yalnızca Amerika ile sınırlı değil. Kanada ve İngiltere de var. Bizde bir zamanlar arabesk konserlerde kendilerini jiletleyen gençler gibi.

Bu davranışların arasına oralarda, üstelik üniversitelerde, saç ya da deriyi çekme, yarma, kemikleri kırma, kendini ısırma gibi saçmalıklar bile girebiliyor.

Araştırmanın birkaç ilginç detayı var. Kızların erkeklere göre daha çok kendi kendine zarar verme yöneliminde olduğu anlaşılmış. Bu kızlar aynı zamanda diğer yaşıtlarından 6 kat daha fazla intihar eğilimi taşıyorlarmış.. Dahası, bunların geçmişlerinde psikolojik bir sıkıntı dönemi bulunuyor.
Ve yeme bozukluğu sergiliyorlar.

Sebepler Derinde

Araştırmalar, bizi çok yakından ilgilendiren tesbitlerle dolu:

Bu gençlerin en önemli sorununun ailede ve okul eğitimi esnasında bir “inanç sahibi” olamamaları.. Bu en önemli veriyi yalnızlık, sorumluluk alamamak ve cinsel bunalım izliyor. Eşe, aileye karşı sorumluluk çağı gelmiş gençlerin, askerlik, iş, eğitim vs gibi engeller yüzünden yuva kuramamaları, Batı’da onları yeraltı dünyasına ve uyuşturucuya itiyormuş. Bizde bunların karşılığı yine uyuşturucu batakhaneleri ile son dönemde toplum mühendislerinin kumandasındaki çeteleşme ve nihayet terör örgütlenmeleri almış vaziyette. Psikologların ortak önerisi iki kelime: “Gecikmeden evlendirin..” Asırlardan süzülüp gelen “nikâhta keramet vardır” sözü mutluluğa giden yolun şifresi idi. Bugün de çocuklarımızı çağın tuzaklarından koruyacak olan, ailelerin aynı yöntemi benimsemesi. Yani geleneksel öze dönüş.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 20:01
  1. gençlik
  2. evlilik
  3. depresyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korna sesini duymayan engelli kadının kolunu kırdılar!
    1. Korna sesini duymayan engelli kadının..
    2. Binali Yıldırım'dan Enis..
    3. Beyefendi nasıl bir eş olmalı?
    4. Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!
    5. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    6. Avrupa'da kurt saldırıları sonrası..
    7. Ballı su içerseniz... Etkisine..
    8. AB'den Türkiye açıklaması: Bu..
    9. Hardal tohumu uykusuzluğu gideriyor
    10. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    11. En iyisi evlendirin
    12. A101 aktüel indirim kataloğu 20 Eylül
    13. Beşiktaş golcüsünü İngiltere'de buldu!
    14. Polisler bile hayrete düştü!..
    15. Oturma odası ferah olmalı
    16. Gümüşpala nöbetçi eczane İzmir
    17. İngiltere'den kritik Arakan açıklaması!
    18. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    19. Trump'tan OPEC'e petrol fiyatı..
    20. Nöbetçi eczane Kemalpaşa İzmir
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü