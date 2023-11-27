En iyi yatırım aracı sizce nedir?

Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyon arttıkça doğru harcama yapmanın ve tasarruf etmenin zorlaştığının altını çizerek, MAG Business’a özel yaptığı açıklamada harcanan her kuruşun kişiye değer olarak geri dönmesinin önemini vurguladı.

Yatırım motivasyonu

Prof. Dr. Emre Alkin “Aslında tasarruf etmenin birinci kuralı şu: İhtiyaç ile ihtiras arasındaki farkı bilmek. Böylelikle her kuruşunuzun size fayda olarak geri dönüyor olması sağlanabilir. İlla parasal faydaya gerek yok, sosyal fayda da olabilir. Bunu ayırt etmek kolay değil ama satın aldığınız herhangi bir ürünün size bir tatmin duygusu verip vermemesi ile başlayabilirsiniz.” yorumunu yaptı.

Sizin tercihiniz ne olurdu?

“En iyi yatırım nedir?” sorusunun cevabının ise kendisinde hep aynı olduğunu aktaran Alkin “En iyi yatırım, kendinize yapılan yatırımdır. Eksik olan taraflarımızı, bilgilerimizi, görgümüzü para harcayarak geliştirebiliriz.

Açıkçası belirli bir entelektüel kapasiteye sahip olmadan para harcamaya kalkmak verimsizlik oluşturuyor. Şu an bana “Lüks bir araba mı yoksa kutuplara seyahat mi, dünyanın farklı noktalarında farklı maceralar mı?” diye sorsalar, lüks otomobili kesinlikle tercih etmem. Zaten böyle şeylere bir iki hafta içinde alışıyorsunuz; ancak, bir seyahatte yaşadığınız tecrübeyi ömür boyu hatırlıyorsunuz.”