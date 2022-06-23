En iyi siz biliyorsunuz! Babacan ve Davutoğlu'na "Erdoğan" çağrısı

Marmaris'teki orman yangınına müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

Muhalefet ise; sahada gece gündüz demeden canla başla mücadele eden ekiplere ve vatandaşlara destek vermek yerine alçakça yalan ve iftirayla kin kusuyor.

Kameralar karşısında gaz çıkarıp s.çmaktan başka bir fonksiyonu olmayan Şahan Gökbakar'ın başını çektiği troller sosyal medyada dezenformasyon yaparken fondaş medya ise yalan ve iftiraları manşetlerine taşıdı.

Afetlerde bile kin ve nefret kusan muhalefetin çirkinliği Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetleri Dili programında masaya yatırıldı.

Yalanda ve iftirada sınır tanımayan muhalefete tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a çok önemli bir çağrıda bulundu.

"Ben buradan samimiyet testi açısından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na soruyorum. Sizin tanıdığınız Cumhurbaşkanı bu değil mi? Sizin görev yaptığınız yıllarda da aynı Cumhurbaşkanı, bu tür olaylarda gecenin yarısında uykusunu bölüp size soru soran, gece gündüz çalışan Tayyip Erdoğan değil mi? Onların şimdi muhalefette olmalarına rağmen samimi şahitliklerini merak ediyorum.

Çıksın desinler ki; yok ya biz hiç görmedik. Çıkar tatile 15 gün kendisinden haber alamayız. Yaz tatili der, kış tatili der, Cenevre tatili der... İstanbul'da Bursa'da oteller çok pahalı, biz Cenevre'ye kayak yapmaya geldik der. Varsa böyle şahitlikleri söylesinler."