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Spor "En iyi sezon başlangıcını yaptım"
Spor

"En iyi sezon başlangıcını yaptım"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, "Şüphesiz Avrupa'da oynamaya başladığımdan en iyi sezon başlangıcını yaptım. Sadece gollerimle değil performansımla da." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 10:58:00 -
"En iyi sezon başlangıcını yaptım"

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Ekvador'un milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

Ekvador'un, Suudi Arabistan ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ilk maçında oynayacakları Katar karşılaşmasının her gün hayalini kurduğunu söyledi.

Fenerbahçe'deki iyi başlangıcını da değerlendiren Valencia, "Şüphesiz Avrupa'da oynamaya başladığımdan en iyi sezon başlangıcını yaptım. Sadece gollerimle değil performansımla da. Teknik direktörün ve takım arkadaşlarımın güveni sayesinde bunu başardım. Gerçek şu ki harika zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda da gollerine devam etmek istediğini söyleyen Valencia, "Umarım Dünya Kupası'nda da gol atarım. Hepsinden önemlisi gollerim, takımın kazanmasına yardımcı olur." değerlendirmesini yaptı.

Valencia, son olarak, "Bence, harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok formdayım ve her gün açılış maçının hayalini kuruyorum." diye konuştu.

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