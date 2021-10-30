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Kadın - Aile ‘En İyi Narkotik Anne’ projesi
Kadın - Aile

‘En İyi Narkotik Anne’ projesi

Ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:40:00 - 2021-10-30 14:41:29
‘En İyi Narkotik Anne’ projesi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, KADES ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi düzenlendi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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