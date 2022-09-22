En İyi Evden Eve Nakliyat Firması Hayatoğlu

Garantili nakliye yapıyor ve müşterilerimizin taşınma sırasında içlerinin rahat olmasını sağlıyoruz. Yeni bir adrese taşınmanız gerektiğinde firmamızla iletişime geçtiğinizde öncelikle ücretsiz ekspertiz yapıyoruz. Uygun olduğunuz zaman için randevu alarak adresinize geliyoruz. Bu şekilde eşyaları görüyor, diğer bilgileri de alarak fiyat teklifimizi sunuyoruz. Teklifimiz kabul edildiğinde en yakın zaman için taşınma planı oluşturuyoruz. Taşınma planını yetkili arkadaşlarımızın kontrolü altında uygulamaktayız. Şehir içinde olduğu gibi şehirlerarası nakliyat hizmetimizle Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine sorunsuz taşınabilmeniz mümkün olmaktadır.

Paketleme ve ambalajlama eşyaların korunması için çok önemlidir. Firmamız TSE standartlarında ambalaj malzemesiyle özel tekniklerle eşyalarınızı koruma altına alır. Firmamız bünyesinde bulunan ustalarımız mobilyaların ve elektronik eşyaların sökülmesi işlemini yapıyorlar. Kırılma ihtimali yüksek olan eşyaları da içleri köpüklü kutulara yerleştiriyoruz. Paketleme ve ambalajlaması yapılan eşyaları içleri köpüklü araçlarımızla yeni adresinize taşımaktayız. Yeni adresinizde de eşyaların yerleştirilmesi işlemini yapmakta ve taşınmanın sizin için yorucu bir süreç olmasının önüne geçmekteyiz. Mobilyaların montajı da yeni adresinizde ustalarımız tarafından yapılmaktadır.

Sigortalı nakliyat hizmetimizle taşınma sırasında olabilecek tüm kazalara karşı ekstra önlem alıyoruz. Eşyaların korunması için maksimum düzeyde önlemler almaktayız. Buna rağmen özellikle trafikte istenmeyen kazalar olabilmektedir. Böyle durumlarda oluşabilecek hasarı sigorta şirketi karşılamaktadır. Bu şekilde müşterilerimizin sıkıntı yaşamasının önüne geçiyoruz. Sigortayı mutlaka eşyaların gerçek değerinden yapıyoruz. Sizlerde evinizi taşımanız sırasında mutlaka sigortalı nakliyat yapan firmayı seçmeniz gerekmektedir. Bu firmanın yetkili olduğunu ve işini kanunlara uygun olarak yaptığını ortaya koyması açısından önemlidir.

İstanbul Evden Eve Nakliyat

İstanbul evden eve nakliyat hizmetine talebin çok fazla olduğu bir şehirdir. Büyük bir metropol olan bu kentte insanlar çeşitli nedenlerle evlerini taşımaktadırlar. Hayatoğlu Nakliyat olarak evinizi ya da ofisinizi İstanbul’un tüm ilçeleri arasında aynı gün içinde taşımaktayız. Şehir dışına taşınmanız gerektiğinde ise yeni adresin uzaklığına bağlı olarak bu süre bir miktar uzayabilmektedir. Nakliyenin başlayacağı ve biteceği süre hakkında bilgi vermekteyiz. Bu sayede gereksiz zaman kayıpları yaşamanızın da önüne geçmekteyiz. Yoğun trafiği ile bu kentte eşyaların taşınma sırasında olası sarsıntılardan zarar görmemesi amacıyla yeni model araçların içlerini süngerle kaplayarak ilave önlemler alıyoruz.

Asansörlü nakliye yapıyor çok katlı binalarda oturan kişiler için taşınmayı sıkıntılı olmaktan çıkartıyoruz. Taşınma gününde portatif yük asansörümüz bina önüne getirilerek kurulmaktadır. Test yapılarak güvenlik kontrolü de ihmal edilmemektedir. Hemen ardından paketleme ve ambalajlaması yapılan eşyalar asansörün liftlerine koyularak araca alınmaktadır. Aynı işlem yeni adresinde üst katlarda olması halinde tekrarlanmaktadır. Asansörle eşyalar evin içine alınmaktadır. Asansörlü nakliyat yapıyor olmamız ile kol gücüne olan ihtiyacı minimuma indiriyoruz. Aynı zamanda taşınma süresini de kısaltıyoruz. Böylece yaşanan taşınma stresi de kısa zamanda ortadan kaldırılmaktadır.

İstanbul evden eve nakliyat ve diğer bütün hizmetlerimizi sözleşmeyle yapıyoruz. Nakliye öncesinde yazılı sözleşme yaparak sizlerin haklarınızı koruma altına almaktayız. Sözleşmede aynı zamanda fiyat bilgisi de yer almaktadır. Bu şekilde taşınma sonrasında sürpriz maliyetler ile karşılaşmayacağınızdan emin olmanızı sağlıyoruz. Deneyimli firmamız yüzde yüz müşteri memnuniyetini amaçlamaktadır. Bundan dolayı aklınızda olan tüm sorulara yetkili arkadaşlarımız net cevaplar vermektedirler. Güler yüzlü olmaya dikkat ediyor ve aldığınız hizmetten memnun olmanız için kaliteden de ödün vermiyoruz. Evinizi taşımak için firmamızı tercih etmeniz halinde şu ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

Paketleme ve ambalajlama hizmetimizle eşyalarınızı toplamayacağınızdan taşınma sırasında yorulmanıza gerek kalmamaktadır

Mobilyaların demontajı ve montajı için ayrıca usta bulmanıza gerek kalmamaktadır bu işlemi ustalarımız gerçekleştirmektedirler

Asansörlü nakliyat yaparak taşınma sürecini kısaltmaktayız.

Güler yüzlü olarak hizmet veriyor yaşadığınız stresin azalmasını sağlıyoruz

Kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla alabilmenizi sağlamaktayız

Evden Eve Nakliyat

Evden eve nakliyat hizmetini tecrübeli ekiplerimizle yılın her günü kesintisiz olarak vermekteyiz. Yoğun iş hayatından ve çeşitli nedenlerden dolayı mesai saatleri dışında taşınmanız gerektiği durumlarda bunu firmamıza bildirmeniz yeterli olmaktadır. Taşınma planını sizin uygun olduğunuz saatler arasında yapmaktayız. Verdiğimiz kaliteli hizmete gösterilen ilgi sürekli artmaktadır. Müşteri portföyümüz genişlerken bizlerde ekiplerimizi genişletmeye devam etmekteyiz. Bu sayede eşyalarını taşıması gereken müşterilerimizin kısa sürede hizmet alabilmelerini sağlamaktayız.

Eşya depolama hizmetini de vermekteyiz. Bu hizmetle eski adresini hemen boşaltması gereken ama yeni adresi henüz hazır olmayan kişiler için çözüm getiriyoruz. Ayrıca bir süreliğine kullanılmayacak eşyaların güvenli depolarımızda uygun fiyatlara kalmasını sağlıyoruz. Eşyaların depolarımıza getirilmesi ve istediğiniz tarihte adresinize getirilmesi konusunda da hizmet veriyoruz. Eşyalarınızın güvende olabilmesi adına kendine ayrılan bölümler bulunmaktadır. Depolarımızda olduğu süre içinde de sigorta kapsamında olmaktadır.

Şehirlerarası nakliyat hizmetini üstün kalitede alabilmeniz için ülkemizin tüm şehrinde şubelerimiz bulunuyor. Eşyaların araçtayken iklim şartlarından dolayı zarar görmemesi için tüm araçlarımız kapalı kasadırlar. Profesyonel sürücülerimizin bütün belgeleri mevcuttur. Araçları en düzgün ve kısa yollardan hedef noktaya ulaştırmaktadırlar. Müşterilerimizin eşyalarını kendi eşyalarımız gibi görüyor nakliye sırasında zarar görmemesi için maksimum düzeyde önlemler alıyoruz. Tüm eşyaları cinsine bağlı olarak özel ambalaj malzemesi ve tekniklerle paketleme ve ambalajlama yapıyoruz. Taşınma sırasında sizlerin sadece özel eşyalarınızı toplamanız yeterlidir. Kalan tüm eşyalar ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. İsteğiniz halinde yeni adreste de eşyaların yerleştirilme işlemini ekiplerimiz gerçekleştirmektedir.

Evden eve nakliyat seçimlerinde ilk sırada yer almayı müşterilerimize özel çözümler üreterek başarmaktayız. Her müşterimiz özeldir ve onların eşyaları çok değerlidir. Bunun için hiçbir şekilde zarar görmeden taşınmasını sağlıyoruz. Personelimize düzenli eğitimler veriyor işlerini mükemmel yapmalarını sağlıyoruz. Nakliyat hizmeti verebilmek için gerekli tüm belgelere sahibiz. Kurumsal bir firma olarak teknolojiyi de yakından takip etmekteyiz. Geliştirdiğimiz yeni teknikler ve hizmetler ile rakiplerimize de örnek olmaktayız. Eşyalarınızın güvenli şekilde taşınabilmesi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Telefonda fiyat vermiyor olmamız size en uygun fiyat teklifini sunabilmek adınadır. Uygun olduğunuz zaman için randevu alarak yaptığımız ekspertiz ile evinizi en uygun fiyatlarla hiç yorulmadan ve eşyalarınız zarar görmeden taşıyabilirsiniz.

Kaynakça : https://www.hayatoglunakliyat.com.tr