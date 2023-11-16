En iyi detoks suyu tarifleri nelerdir? 3 büyük etkili karışım: şıp diye sonuç verdi! Asla pişman olmayacaksınız

Detoks suları özellikle kilo verme sürecinde olan insanlar için oldukça önemlidir. Sadece kilo vermeye çalışan insanlar değil, belirli aralıklarla ve düzenli olarak herkesin detoks suyu içmesi gerekir.Çünkü detoks suları kişisinin metabolizma hızının artmasına ve vücuttaki fazla su ve ödemin atılmasına yardımcı olur.Böylelikle daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilebilir.

Düzenli beslenme ve düzenli spor ile birlikte detoks suyu tüketimi kişinin kilo kaybını daha da iyi sonuçlandırabilir.Birazdan sizlere vereceğimiz detoks sularından birini, damak zevkinize en çok hitap edeni seçip tüketmeye başlayabilirsiniz. Detoks suyunuzu düzenli kullanmak iyi sonuçlar almak için çok önemlidir. Detoks suyunuzu bir gece önceden hazırlayıp gün içinde tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

3 büyük etkili karışım...

1.Maydanoz Detoksu Tarifi

– Yarım litre su

– Bir demet maydanoz

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir litre suyu ve bir demet maydanozu beraber bir cezveye koyun. Su kaynaya kadar kısık ateşte bekleyin. Kaynadıktan sonra biraz karıştırın ve kısık ateşte beklemeye devam edin. Maydanozun kokusu iyice çıkmaya başlayınca altını kapatın ve soğumaya bırakın ve tüketin.

2.Salatalık-Limon Detoksu Tarifi

– 1 litre su

– 1 salatalık

– 1 limon

1 litre suyun içine 1 salatalığı dilimleyip atın. Limonların suyunu elinizle biraz sıkın ve kalan posasını da suyun içine atın. 1 gece buzdolabında bekleyin. Gün içinde tüketin. İsterseniz içine taze nane de atabilirsiniz. Detoks suyunuz hazır!

3.Ceviz Detoksu Tarifi

– Yarım litre su

– 4-5 tam ceviz

Bir gece önceden yarım litre suyunuzun içine cevizlerinizi atın. Sabah kalktığınızda ceviz rengini suya vermiş olacak. Sabah aç karna içilmesi tavsiye edilir.

Diğer tarifler....

Tarçın-Karanfil-Zencefil Detoksu Tarifi

– 1 litre su

– 2 tam ceviz

– 1 çubuk tarçın

– 2-3 adet karanfil

– 2-3 dilim zencefil

1 gece önceden 1 litre suyun içine ceviz, tarçın, zencefil ve karanfili atın. Gün içinde tüketin

Yeşil elma-Limon Detoksu Tarifi

– 1 litre su

– 1 yeşil elma

– 1 limon

– 3-4 adet nane

– 1 çubuk tarçın

1 litre suyun içine dilimlediğiniz elma ve limonu atın. Nane yapraklarını ve çubuk tarçını da ekleyin. 1 gece buzdolabında bekletin ve gün içinde tüketin.

Afiyet olsun.