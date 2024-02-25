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Kadın - Aile En hızlı etki eden yağ yakıcı kür: anında döndüren, tek başına adeta şifa deposu! İçinde hangi ürün var?
Kadın - Aile

En hızlı etki eden yağ yakıcı kür: anında döndüren, tek başına adeta şifa deposu! İçinde hangi ürün var?

Yeniakit Publisher
2024-02-25 00:24:00 - 2024-02-25 00:27:33
En hızlı etki eden yağ yakıcı kür: anında döndüren, tek başına adeta şifa deposu! İçinde hangi ürün var?

Yeni bir yöntem denemeye ne dersiniz? Örneğin zencefil suyu ele alalım. Zencefil, kaslarda oluşan iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda her gün zencefil tükettikten sonra daha az ağrı yaşadıkları ortaya çıktı.

Gingerol’ün vücut ağırlığı farkı üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma yapılmıştır. Vücudunuza zencefil takviyesi yaparsanız, vücut ağırlığı, insülin ve glikoz seviyelerini azaltarak obeziteyi önleyebilirsiniz.

Zencefil sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz, başka sağlıklı etkileri de vardır. Mide bulantısı hissederseniz, zencefil desteği yardımcı olacaktır.

Zencefil suyunun vücuda sağladığı faydaları sağlık payları olarak sizlere sunuyoruz.

Pus Sökücü Etkisi

Zencefilin irin giderici bir etkisi vardır. Zencefil suyu eklem şişliğini, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bir üniversite çalışmasında, zencefil takviyeleri almanın egzersiz ağrısını% 25 azalttığı bulundu.

Adet Ağrısını Giderir
Sürekli adet ağrısı çeken kadınların en büyük destekçilerinden biri zencefildir. Bir araştırmaya göre zencefil özel dönemlerdeki ağrısını azaltmada ibuprofen ve mefenamik asit kadar etkilidir. Zencefilin adet ağrılarının süresini kısalttığı da gözlemlenmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zencefil Suyu Tarifi

Gerekli malzemeler

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
1 salatalık
1 limon
1 limon
1-2 nane yaprağı
700 ml’ye kadar su

Hazırlanması

Salatalığı soyup dilimleyin Limonlu zencefil ve misket limonu aynı şekilde dilimleyin. Nane yapraklarıyla birlikte 2 litre suya koyun. Gece boyunca soğutun. Özellikle yemeklerden önce her gün aç karnına 3 bardak içilir.

Kayıplar

Tüm şifalı bitkiler ve takviyeler gibi tüketmeden önce bilgilendirilmelisiniz. Zencefilin çok az yan etkisi olmasına rağmen mide rahatsızlığı, hazımsızlık, ağızda yanma ve mide ekşimesi gibi yan etkiler görülmüştür. Günde 4 gramdan fazla zencefil tüketmeyin.

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