En güzel Ramazan şiirleri

Ramazan ayına özel yazılmış ve oruç şuurunu mısralarına nakşetmiş en güzel şiirleri Akit okuyucuları için bir araya getirdik.

Feyzi Halıcı- Mübarek Ramazan

Arınmış gönüller durdu secdeye,

İndi kuşlar gökyüzünden müjdeye ,

Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,

Aksetti ilahi sesler derinde.

Bir bitmez bereket beraberinde

Yurda burcu burcu geldi ramazan.

Gözler kilit vurur uykusuzluğa,

Çeşmeler yetişmez bu susuzluğa,

Bu o gündür derman bulunur derde,

Bugün artık bütün şüpheler yalan,

Bu o gündür şavkır can evimde can,

Bugün mahya benim minarelerde.

Tertemiz dolaşsam hangi mâbedi,

Melekler kıskanır bu ibâdeti,

Düşler kubbelerde kucak kucaktır,

Bana madde kadar mana da lâzım.

Gürül gürül Kuran oku hâfızım,

Bu aşk içerimde salkım saçaktır.

İnancın eriştim saltanatına ,

Dilekçem var bugün Tanrı katına ,

Huzurdan bahseder görürsem kimi,

Yalın duygularım çoğalır daha ,

Bugün kalbim daha yakın Allah’a

Bugün tekmil aşk donatır içimi.

Sular gümüş gümüş akar sebilden,

Ay-aydın ayetler süzülür dilden,

Hak’kın avuçlara sığmaz nasibi,

Cümle saadetler gelir yakına.

Peygamberler peygamberi aşkına

Doğruluk ver, kullarına Ya Rabbi.

Mehmet Akif Ersoy- Ramazan

Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,

Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;

Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan

Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.

Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin...

Yâ Râb, daha bir nefha-i te’yîd insin!



Sezai Karakoç- İnsan ve Oruç

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Cengiz Numanoğlu- Hoşgeldin Onbir ayın sultanı

Dünya arzuları, kuşattı beni,

Köle kıldım, bu nefsime bedeni,

Gör ki; yorgun düştüm, özledim seni,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Özledim o solgun, nurlu tenleri,

Günahtan arınmış, ak bedenleri,

Rahmân Cemâline, aşk çekenleri,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Bir başka güzeldir, şimdi simalar,

Bir başka açılır, yüce semâlar,

Bir başka yükselir, hamd-ü senâlar,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Yürekler bir başka, hislenir şimdi,

Beden değil, ruhlar beslenir şimdi,

Ezanlar bir başka, seslenir şimdi,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Nice kullar, mâbetlerle barışır,

Nice insan, meleklerle yarışır,

Allah nidâları, arşa karışır,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Yorgun topraklara, nadas çekilir,

Sabır tohumları, gün gün ekilir,

Mahşerde, meyveye döner dökülür,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Dünyayı kuşatır, tekmil melekler,

Her rızkın başında, bin melek bekler

Geçerlidir şimdi, bütün dilekler,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Bir başka uzanır, yoksula eller,

Şefkate râm olur, en katı diller,

Yaş değil müjdedir, gözdeki seller,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

O minâreler ki, şimdi her biri,

Arş’a tevhîd yazan, kalemler gibi,

Bir başka nakşeder, kalbe tekbiri,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Oruçların ecri, Hakk’tan biçilir,

Kadir gecesinde, gökler geçilir,

O gece cennette, mekân seçilir,

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Hoşgeldin! Beşerin gönül köşküne,

Şahid ol ki; ibâdetler meşkine,

Ve Hazreti Muhammed’in aşkına

Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.