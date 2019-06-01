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En güzel bayram hediyesi

Bursa’nın simgesi olan kestane şekeri, şerbetli ve hamur tatlılar yerine Ramazan bayramında vazgeçilmez ikramlıkları arasında yerini aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
En güzel bayram hediyesi

Bursa’nın simgesi olan kestane şekeri, şerbetli ve hamur tatlılar yerine Ramazan bayramında vazgeçilmez ikramlıkları arasında yerini aldı.


Ramazan Bayramı’nda vatandaşların hem sağlık açısından hem de en lezzetli Bursa sembolü olması sebebiyle kestane şekeri ikram ve hediye edilmesini tavsiye eden İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, bayram öncesi yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini söyledi.


Amaçlarının Bursa’nın simgesi olan kestaneyi en kaliteli ve lezzetli şekilde tüketicilere sunmak olduğunu belirten Akgün, “Bursa denilince akla ilk gelen kestane şekeridir. Kestane şekeri deyince de Bursa akla geliyor. Bursa’da 40 firmayız. Yaklaşık 2-3 bin ton kestane işliyoruz. Ramazan Bayramı ziyaretlerinde hamurlu ve yağlı tatlılar yerine daha doğal, meyveden elde edilen kestane şekeri tercih edilmeli. Hamurlu tatlıların kalorisi daha yüksekken, kestane şekeri içerisinde barındırdığı besinlerle daha hafif ve doğaldır. Çikolata bizim kültürümüz değil, kestane şekeri bizim kendi kültürümüzdür” dedi.


Hamurlu ve şerbetli tatlıların fazla çeşitliliğinin olmadığını belirten Akgün, “Ancak kestane şekerinin 50’ye yakın çeşidi bulunmaktadır. Sade ve çikolatalı olarak ayrılan kestane şekeri, fındıklı, fıstıklı ve cevizlinin yanı sıra, gramaj olarak da farklı kutularda sunulmaktadır. Bursa’yı anlatan tarihi yerlerin bulunduğu kutularımız geleneklerimizi devam ettirmektedir. Gidilen farklı şehirlerde Bursa’yı da iyi temsil etmektedir” diye konuştu.


Kestane şekerinin ucuz ve merdiven altı olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akgün, “Piyasada sağlıksız şartlarda üretilen kalitesiz ürünler var. Alınan kestane şekerinin üretim ve satış alanlarının hijyen kurallarına uygun olması çok önemli. Ucuz ürünlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Neden yapıldığı belli olmayan ucuz kestane şekeri ağzın tadını kaçırır. Belli fiyatların üzerindeki kestane şekeri ise yiyene mutluluk salgılar. Biz kestane şekeri üreticileri arasında firma olarak TSE’den FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini aldık” şeklinde konuştu.


Bursa’daki kamu, kurum ve kuruluşların hediyeleşmede de kestane şekerini tercih etmesi gerektiğini belirten Akgün, “Bursa’daki kamu kuruluşlarımız çikolata ve ağır tatlılar yerine kestane şekerini tercih etmelidir. Kültürel bir ürünümüzü desteklemelidir. Çünkü çikolata bizim ne geleneğimiz ne de alışık olduğumuz üründür. Kestane şekeri korunduğu zaman 75 gün kadar raf ömrü vardır. Üzerlerindeki son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
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