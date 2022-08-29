En güçlü NASA aracı Artemis görevi kapsamında SLS roketini fırlatamadı

Son dakika haberleri... NASA'da Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adı verilen mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler, rokette birtakım incelemelerde bulundu.

NASA, dünyanın en güçlü roketini en az 2 Eylül'e kadar yerde bırakan birkaç sorunun ardından Pazartesi günü merakla beklenen Artemis I görevini iptal etmek zorunda kaldı.

YAKIT DOLDURMA İŞLEMİNDE YARIM SAATLİK DURAKSAMA YAŞANDI

İncelemeler nedeniyle, 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.

ÇEKİRDEK KISIMDA BUZ OLUŞUMU

Roketin çekirdek kısmının dışında buz oluşumu olduğunu gözlemleyen mühendisler, sorunun ciddi olmadığını bildirdi.

Öte yandan, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

"BU TÜR AKSAKLIKLAR YAYGIN" AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin BBC’ye değerlendirmede bulunan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının “oldukça yaygın” olduğunu anlattı.

ERTELENEBİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

Florida’daki fırtınalı hava şartları ve yıldırım faktörü nedeniyle yerel saatle 08.33'te (TSİ 15.33) yapılması planlanan uçuşun 10.33'e (TSİ 17.33) ertelenebileceği bildirilmişti.

Bu saatlerde fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.

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