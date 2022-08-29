NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

AY'A BU ZAMANA KADAR 6 KEZ İNSANLI UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ- 1969’da Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşuydu. ABD’nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969’da Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlardı. 1972’nin sonuna gelindiğinde ABD, Apollo projesiyle Ay’a 6 kez insanlı ucuç gerçekleştirmişti. NASA bugün ise Ay’a insansız olarak Artemis roketini yolluyor. 50 yıllık aradan sonra Ay’a yapılacak yolculuk için Artemis en ileri görüntüleme teknolojileriyle donatıldı. Uzay aracının tüm görüş noktalarına yerleştirilen kameralar, 360 derecelik görüntü ve 4K çözünürlüklü kayıt imkanlarıyla naklen bir görsel şölen sunması bekleniyor. FOTOĞRAFLAR DONDURUCUDAN ÇIKTI- NASA, Apollo projesiyle gerçekleşen Ay yolculuklarına ait fotoğrafları büyük özenle saklıyor. Fotoğrafların onlarca kopyasının alınmasının yanı sıra orijinalleri Houston Johnson Uzay Merkezi’nde bulunan arşivdeki bir dondurucuda güvenli şekilde saklanıyor. İnsanların ilk kez Ay’a gittiği, insanlık için bu son derece önemli arşiv fotoğrafları çok nadiren dondurucudan çıkarılıyor. NASA yetkilileri, arşivde 35 bin fotoğrafın bulunduğunu belirtiyor.