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NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

2022-08-29 09:48:21
NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeniden Ay’a gitmek için Artemis roketini fırlatmaya hazırlanırken, 53 yıl önceki Ay yolculuğuna dair şimdiye kadar kamuoyuyla paylaşılmamış fotoğraflar yayımladı...

#1
Foto - NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

İnsanlığın en büyük macerasının fotoğrafları, NASA’nın ABD’nin Houston kentindeki arşivinden çıkarılarak ileri görüntüleme teknolojileriyle yeniden düzenlendi. Fotoğrafların yayımlandığı “Apollo Remastered” adlı kitabın kapak fotoğrafında, Ay görevi komutanı Jim McDivitt’in 1969’da uzay aracı Apollo 9’a bakarken çekilmiş fotoğrafı kullanıldı. Kitapta Apollo’nun Ay yolculuklarına dair ikonik fotoğraflar olduğu gibi bugüne kadar paylaşılmamış görüntüler de var.

#2
Foto - NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

RENK VE KALİTE İYİLEŞTİRİLMESİ YAPILDI- Kitabın bir başka özelliği, o dönemde çekilen fotoğrafların en ileri tarama ve görüntü geliştirme teknolojileriyle yeniden düzenlenerek, renk ve kalitelerinin iyileştirilmiş olmaları. Kitapta, sadece arşivdeki 35 bin fotoğraf taranmadı, aynı zamanda uzay yolculuğu boyunca kaydedilen ses kayıtları da incelendi ve astronotların gözlemledikleri detaylar fotoğraflarda aranarak, ışık ve renklerle ortaya çıkarıldı.

#3
Foto - NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

AY'A BU ZAMANA KADAR 6 KEZ İNSANLI UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ- 1969’da Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşuydu. ABD’nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969’da Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlardı. 1972’nin sonuna gelindiğinde ABD, Apollo projesiyle Ay’a 6 kez insanlı ucuç gerçekleştirmişti. NASA bugün ise Ay’a insansız olarak Artemis roketini yolluyor. 50 yıllık aradan sonra Ay’a yapılacak yolculuk için Artemis en ileri görüntüleme teknolojileriyle donatıldı. Uzay aracının tüm görüş noktalarına yerleştirilen kameralar, 360 derecelik görüntü ve 4K çözünürlüklü kayıt imkanlarıyla naklen bir görsel şölen sunması bekleniyor. FOTOĞRAFLAR DONDURUCUDAN ÇIKTI- NASA, Apollo projesiyle gerçekleşen Ay yolculuklarına ait fotoğrafları büyük özenle saklıyor. Fotoğrafların onlarca kopyasının alınmasının yanı sıra orijinalleri Houston Johnson Uzay Merkezi’nde bulunan arşivdeki bir dondurucuda güvenli şekilde saklanıyor. İnsanların ilk kez Ay’a gittiği, insanlık için bu son derece önemli arşiv fotoğrafları çok nadiren dondurucudan çıkarılıyor. NASA yetkilileri, arşivde 35 bin fotoğrafın bulunduğunu belirtiyor.

#4
Foto - NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

ARTEMİS GÖREVİ- Bir dönem ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Uzay yarılının en önemli cephesi olan Ay yıllar sonra yeniden hedefte. NASA yaklaşık 50 sene sonra Ay'a dönüyor. Uzay ajansının 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı misyon bugün gezegenimizin tek uydusuna ulaşmak için yola çıkacak. Space Launch System - SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

#5
Foto - NASA, 1969'daki Ay seyahatinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı! 50 yıl sonra...

TÜRKİYE SAATİYLE 15:33'TE FIRLATILACAK- SLS, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün yerel saatle 08:33'te (Türkiye saatiyle 15:33) fırlatılacak. SLS, NASA'nın şu ana kadarki en güçlü aracı. Orion adlı kapsül, Ay ve çevresinde 42 günlük bir misyonu tamamlamak üzere gönderiliyor ve 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.

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