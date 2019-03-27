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En genç roman yazarı Rana Demiriz Bakan Ersoy’a kitaplarını hediye etti

Türkiye’nin en genç roman yazarı Rana Demiriz, “Ayasofya’da Bir Gece” ve “Endülüs’te Bir Hafta” isimli kitaplarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a hediye etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
En genç roman yazarı Rana Demiriz Bakan Ersoy’a kitaplarını hediye etti

Türkiye’nin en genç roman yazarı Rana Demiriz, “Ayasofya’da Bir Gece” ve “Endülüs’te Bir Hafta” isimli kitaplarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a hediye etti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çeşitli temalarda bulunmak için geldiği Marmaris’te Türkiye’nin en genç roman yazarı ünvanlı Rana Demiriz ile bir araya geldi.Siteler Mahallesi’nde bulunan bir otelde gerçekleşen toplantı sonrasında Demiriz, Bakan Ersoy’a “Ayasofya’da Bir Gece” ve “Endülüs’te Bir Hafta” isimli kitaplarını hediye etti. Bir süre Bakan Ersoy ile sohbet eden Demiriz hatıra fotoğrafı çektirdi.


Rana Demiriz kimdir?


2010 yılında 14 yaşındayken ilk romanını çıkartarak “Türkiye’nin En Genç Yazarı” olup, Ak Parti Grup Toplantısında o zaman Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği 17 yaşına gelmeden 4 roman çıkarma sözünü tuttu ve dünyada bir ilki başardı. Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi ve Tarih bölümlerini birincilikle tamamladı. Geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesi İslam Sanatı ve Arkeolojisi yüksek lisansa kabul aldı. 6. romanı “Endülüs’te Bir Hafta” geçtiğimiz ay raflardaki yerini almıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
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