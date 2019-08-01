En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,82 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,47 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" ve yüzde 0,45 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,950298 0,82 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,015063 0,47 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,032342 0,45 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020777 0,42 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,055243 0,37 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,012798 0,32 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104229 0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,682890 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,486104 0,22 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,038571 0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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