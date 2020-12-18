En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,08 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,70 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,052291
|4,08
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045827
|1,99
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,043399
|1,70
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,612774
|1,57
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,830167
|1,31
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,601563
|1,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,894908
|1,06
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,061858
|1,03
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,058760
|0,96
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026266
|0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)