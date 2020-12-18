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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:10:17 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,08 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,70 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,0522914,08
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0458271,99
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0433991,70
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6127741,57
Tacirler Portföy Değ. Fon3,8301671,31
QNB Finans Portföy Altın BYF41,6015631,21
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,8949081,06
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0618581,03
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0587600,96
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0262660,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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